Sắp xuất hiện cơn bão số 9, có thể mạnh cấp siêu bão và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta

19-09-2025 - 13:55 PM | Xã hội

Chuyên gia khí tượng nhận định, bão số 9 là một cơn bão có cường độ mạnh, có khả năng gây ra gió mạnh, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 7h ngày 19/9, vị trí tâm bão số 8 Mitag trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 nằm trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Khoảng 7h ngày 20/9, bão số 8 Mitag trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, đổi hướng Tây với tốc độ 10-15 km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Với các diễn biến và nhận định hiện tại, bão số 8 ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta, tuy nhiên sau khi suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), vùng áp thấp suy yếu từ bão khả năng di chuyển trôi về nước ta gây ra đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ trong khoảng thời gian từ 23-24/9.

Sắp xuất hiện cơn bão số 9, có thể mạnh cấp siêu bão và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta- Ảnh 1.

Vị trí và đường đi của bão RAGASA. Ảnh: KTTV

Ngoài ra, theo bản tin mới nhất của cơ quan khí tượng, hiện nay, trên vùng biển đông Philippin có cơn bão RAGASA mới hình thành, khoảng ngày 23/9 sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9 năm 2025. 

Dự báo đây là cơn bão rất mạnh, có thể đạt cường độ cấp siêu bão (cấp 16, giật trên cấp 17), sóng cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực bắc và giữa Biển Đông.

Báo Tin tức dẫn lời ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, sau cơn bão số 8 sẽ có một áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía Tây Bắc Thái Bình Dương có khả năng trong ngày và đêm 18/9 sẽ mạnh lên thành bão.

Sau đó, bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của Việt Nam từ 24 - 26/9. 

Đây là một cơn bão có cường độ mạnh, có khả năng gây ra gió mạnh, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và khu vực các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Siêu bão "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?

Theo Duy Anh

