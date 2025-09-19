Siêu bão "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?

Siêu bão Ragasa: Cơn bão mạnh nhất năm 2025 đang tiến vào Biển Đông?

Mùa bão Tây Thái Bình Dương đang bước vào đỉnh điểm với sự xuất hiện của bão Ragasa, một hệ thống nhiệt đới mạnh mẽ hình thành ngoài khơi Philippines, có khả năng trở thành siêu bão mạnh nhất năm 2025 tại Biển Đông vào cuối tháng 9.

Theo các cơ quan khí tượng quốc tế, vào 22h ngày 18/9 (giờ Việt Nam), áp thấp nhiệt đới mang số hiệu 24W đã chính thức mạnh lên thành bão nhiệt đới Ragasa. Tên Ragasa, do Philippines đề xuất, có nghĩa là "Thần tốc", "Tốc độ".

Đây là cơn bão thứ 18 hoạt động tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương từ đầu năm 2025, đồng thời là cơn bão thứ 4 được ghi nhận trong tháng 9.

Dự báo đường đi của cơn bão Ragasa. Nguồn: Accuweather.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Hải quân Mỹ, hệ thống đang di chuyển về hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ, dự kiến vượt qua eo biển Bashi giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines vào ngày 22/9, rồi tiến sâu vào Biển Đông.

"Bão Ragasa có tiềm năng phát triển nhanh nhờ điều kiện thuận lợi với nhiệt độ mặt biển trên 29°C và độ ẩm cao", chuyên gia dự báo JTWC nhận định.

JTWC dự báo bão Ragasa sẽ đạt cấp siêu bão (Cấp 5 - cấp cao nhất theo thang Saffir-Simpson của phương Tây, sức gió mạnh trên 252 km/giờ) vào ngày 24-25/9, với áp suất trung tâm giảm xuống dưới 920 hPa.

Nếu đúng như dự báo của JTWC thì Ragasa sẽ là cơn bão mạnh nhất năm, vượt xa bão Wutip (hồi tháng 6, sức gió tối đa 150 km/h) và các hệ thống trước đó.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đưa tin cảnh báo

Tại Nhật Bản, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng xác nhận dự báo tương đồng. JMA ước tính sức gió gần tâm bão đạt 162 km/giờ, và có thể tăng lên 216 km/giờ khi tiếp cận đất liền.

JMA cảnh báo bão Ragasa có thể ảnh hưởng đến đảo Kyushu (Tây Nam Nhật Bản) nếu lệch hướng đông bắc, nhưng kịch bản chính là quét qua Biển Đông, đe dọa các tỉnh miền Bắc Việt Nam và Quảng Đông (Trung Quốc).

Hình ảnh mây vệ tinh của bão Ragasa. Dữ liệu tính đến thứ sáu, ngày 19 tháng 9 lúc 8 giờ sáng theo giờ Philippines. Nguồn: Thời báo New York (Mỹ)

Tác động tiềm ẩn của Ragasa là rất lớn. Philippines đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Luzon, sơ tán hàng chục nghìn dân ven biển.

Tại Việt Nam, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa tin về cơn bão này lúc 9 giờ ngày 19/9, dự báo từ ngày 23/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Ragasa với cường độ rất mạnh, cấp 14–16, giật trên cấp 17.

Trước đó, vào ngày 18/9, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, đã cung cấp thông tin ban đầu về cơn bão Ragasa. Theo ông Hưởng, đây là một cơn bão mạnh, dự kiến đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam, gây gió mạnh và mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, cùng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Cơn bão "Thần tốc" này không chỉ đánh dấu đỉnh cao của mùa bão năm 2025 mà còn làm dấy lên lo ngại về biến đổi khí hậu, khi chuyên gia Mỹ và Nhật Bản cảnh báo về sự gia tăng tần suất và cường độ các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mối liên hệ với biến đổi khí hậu ngày càng rõ ràng. Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và nghiên cứu từ AccuWeather (Mỹ), nhiệt độ đại dương Tây Thái Bình Dương năm 2025 tăng 1,1°C so với trung bình thế kỷ 20, do El Niño suy yếu chuyển sang La Niña trung tính.

Nghiên cứu từ Nature (tháng 5/2025) dự báo, dưới kịch bản ấm lên 2°C, số lượng siêu bão ở Bắc Thái Bình Dương tăng 30%, với đường đi dịch chuyển về phía bắc. Tại Nhật, JMA trong báo cáo mùa bão 2025 lưu ý: "Số lượng bão giảm (dự kiến 24-26), nhưng cường độ mạnh hơn do yếu tố nhân tạo".

World Weather Attribution (tháng 8/2025) kết luận, biến đổi khí hậu đã "tăng tốc" mùa bão muộn ở Philippines, và Ragasa là minh chứng điển hình.

.