Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu bão "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?

19-09-2025 - 12:06 PM | Sống

JTWC dự báo bão Ragasa sẽ đạt cấp siêu bão Cấp 5 (cấp mạnh nhất theo thang Saffir-Simpson) vào ngày 24-25/9.

Siêu bão Ragasa: Cơn bão mạnh nhất năm 2025 đang tiến vào Biển Đông?

Mùa bão Tây Thái Bình Dương đang bước vào đỉnh điểm với sự xuất hiện của bão Ragasa, một hệ thống nhiệt đới mạnh mẽ hình thành ngoài khơi Philippines, có khả năng trở thành siêu bão mạnh nhất năm 2025 tại Biển Đông vào cuối tháng 9.

Theo các cơ quan khí tượng quốc tế, vào 22h ngày 18/9 (giờ Việt Nam), áp thấp nhiệt đới mang số hiệu 24W đã chính thức mạnh lên thành bão nhiệt đới Ragasa. Tên Ragasa, do Philippines đề xuất, có nghĩa là "Thần tốc", "Tốc độ".

Đây là cơn bão thứ 18 hoạt động tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương từ đầu năm 2025, đồng thời là cơn bão thứ 4 được ghi nhận trong tháng 9.

Siêu bão

Dự báo đường đi của cơn bão Ragasa. Nguồn: Accuweather.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Hải quân Mỹ, hệ thống đang di chuyển về hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ, dự kiến vượt qua eo biển Bashi giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines vào ngày 22/9, rồi tiến sâu vào Biển Đông.

"Bão Ragasa có tiềm năng phát triển nhanh nhờ điều kiện thuận lợi với nhiệt độ mặt biển trên 29°C và độ ẩm cao", chuyên gia dự báo JTWC nhận định.

JTWC dự báo bão Ragasa sẽ đạt cấp siêu bão (Cấp 5 - cấp cao nhất theo thang Saffir-Simpson của phương Tây, sức gió mạnh trên 252 km/giờ) vào ngày 24-25/9, với áp suất trung tâm giảm xuống dưới 920 hPa.

Nếu đúng như dự báo của JTWC thì Ragasa sẽ là cơn bão mạnh nhất năm, vượt xa bão Wutip (hồi tháng 6, sức gió tối đa 150 km/h) và các hệ thống trước đó.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đưa tin cảnh báo

Tại Nhật Bản, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng xác nhận dự báo tương đồng. JMA ước tính sức gió gần tâm bão đạt 162 km/giờ, và có thể tăng lên 216 km/giờ khi tiếp cận đất liền.

JMA cảnh báo bão Ragasa có thể ảnh hưởng đến đảo Kyushu (Tây Nam Nhật Bản) nếu lệch hướng đông bắc, nhưng kịch bản chính là quét qua Biển Đông, đe dọa các tỉnh miền Bắc Việt Nam và Quảng Đông (Trung Quốc).

Siêu bão

Hình ảnh mây vệ tinh của bão Ragasa. Dữ liệu tính đến thứ sáu, ngày 19 tháng 9 lúc 8 giờ sáng theo giờ Philippines. Nguồn: Thời báo New York (Mỹ)

Tác động tiềm ẩn của Ragasa là rất lớn. Philippines đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Luzon, sơ tán hàng chục nghìn dân ven biển.

Tại Việt Nam, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa tin về cơn bão này lúc 9 giờ ngày 19/9, dự báo từ ngày 23/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Ragasa với cường độ rất mạnh, cấp 14–16, giật trên cấp 17.

Trước đó, vào ngày 18/9, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, đã cung cấp thông tin ban đầu về cơn bão Ragasa. Theo ông Hưởng, đây là một cơn bão mạnh, dự kiến đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam, gây gió mạnh và mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, cùng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Cơn bão "Thần tốc" này không chỉ đánh dấu đỉnh cao của mùa bão năm 2025 mà còn làm dấy lên lo ngại về biến đổi khí hậu, khi chuyên gia Mỹ và Nhật Bản cảnh báo về sự gia tăng tần suất và cường độ các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mối liên hệ với biến đổi khí hậu ngày càng rõ ràng. Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và nghiên cứu từ AccuWeather (Mỹ), nhiệt độ đại dương Tây Thái Bình Dương năm 2025 tăng 1,1°C so với trung bình thế kỷ 20, do El Niño suy yếu chuyển sang La Niña trung tính.

Nghiên cứu từ Nature (tháng 5/2025) dự báo, dưới kịch bản ấm lên 2°C, số lượng siêu bão ở Bắc Thái Bình Dương tăng 30%, với đường đi dịch chuyển về phía bắc. Tại Nhật, JMA trong báo cáo mùa bão 2025 lưu ý: "Số lượng bão giảm (dự kiến 24-26), nhưng cường độ mạnh hơn do yếu tố nhân tạo".

World Weather Attribution (tháng 8/2025) kết luận, biến đổi khí hậu đã "tăng tốc" mùa bão muộn ở Philippines, và Ragasa là minh chứng điển hình.

Siêu bão đáng sợ nhanh nhất năm nay đã xuất hiện: Vệ tinh ghi lại cảnh tượng kỳ dị

.

Theo Trang Ly

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khách Việt du lịch Trung Quốc chính thức có thể dùng tiền Việt, không cần đổi ngoại tệ: Bằng 1 ứng dụng

Khách Việt du lịch Trung Quốc chính thức có thể dùng tiền Việt, không cần đổi ngoại tệ: Bằng 1 ứng dụng Nổi bật

Chi 36 tỷ đồng mua biệt thự của thương hiệu lớn, nữ chủ nhà bàng hoàng khi tường nứt, bên trong toàn rác

Chi 36 tỷ đồng mua biệt thự của thương hiệu lớn, nữ chủ nhà bàng hoàng khi tường nứt, bên trong toàn rác Nổi bật

Không phải táo hay nho, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại quả tốt nhất cho sức khỏe đường ruột

Không phải táo hay nho, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại quả tốt nhất cho sức khỏe đường ruột

11:50 , 19/09/2025
Làm việc tại ngân hàng 25 năm rồi bất ngờ bị "cướp việc" sau khi huấn luyện AI “quá giỏi”

Làm việc tại ngân hàng 25 năm rồi bất ngờ bị "cướp việc" sau khi huấn luyện AI “quá giỏi”

11:26 , 19/09/2025
Chi 2,2 tỷ đồng xây cơ ngơi 3 tầng dưỡng già, nhiều người chê dại dột, người đàn ông khẳng định: “Nhà ở thành phố là khoản nợ, còn nhà ở quê mới là chỗ dựa"

Chi 2,2 tỷ đồng xây cơ ngơi 3 tầng dưỡng già, nhiều người chê dại dột, người đàn ông khẳng định: “Nhà ở thành phố là khoản nợ, còn nhà ở quê mới là chỗ dựa"

11:18 , 19/09/2025
Đúng ngày sinh nhật, người chồng ở Hà Nội quyết định hiến gan cứu vợ dù bác sĩ nói ‘chỉ còn 1% cơ hội sống’: Không món quà nào quý giá bằng sự sống của vợ tôi

Đúng ngày sinh nhật, người chồng ở Hà Nội quyết định hiến gan cứu vợ dù bác sĩ nói ‘chỉ còn 1% cơ hội sống’: Không món quà nào quý giá bằng sự sống của vợ tôi

11:18 , 19/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên