Sau 1/10, tiền còn trong tài khoản ePass và VETC được xử lý thế nào?

Còn vài ngày trước khi đến thời hạn 1/10 chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông , nhiều chủ phương tiện băn khoăn số tiền còn dư trong tài khoản thu phí sẽ được xử lý thế nào.

Theo nội dung Điều 31 Nghị định 119 do Chính phủ ban hành năm 2024, kể từ ngày 1/10, chủ sở hữu phương tiện giao thông đường bộ phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Với những tài khoản giao thông chưa dùng hết tiền, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) sẽ ưu tiên sử dụng tiền đó để trừ phí giao thông, nếu số tiền vẫn còn đủ.

Từ sau ngày 1/10, số tiền trong tài khoản thu phí, dù chỉ còn vài nghìn đồng, sẽ được nhà ung cấp dịch vụ ETC chuyển vào ví điện tử đã kết nối với tài khoản giao thông (Viettel Money hoặc ví VETC).

Tiền còn trong tài khoản ePass và VETC được xử lý như thế nào sau 1/10? (Ảnh: Vietnam+).

Với khách hàng không sử dụng ví điện tử, mà dùng thẻ tín dụng quốc tế, cần cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhà cung cấp dịch vụ chuyển số tiền còn lại trong tài khoản giao thông vào tài khoản ngân hàng đó.

Hiện tại, người dùng của VETC cũng có thể chủ động rút tiền còn dư trong tài khoản thu phí về ví điện tử của nhà cung cấp này. Trong 24 giờ từ khi thực hiện yêu cầu, tiền sẽ được cập nhật tại ví VETC. Tuy nhiên, việc này hiện chỉ áp dụng với tài khoản thu phí có số dư ít hơn hoặc bằng 1 triệu đồng.

Với người dùng ePass, họ chưa thể tự chuyển tiền từ tài khoản thu phí về phương tiện thanh toán liên kết với tài khoản giao thông trên ứng dụng như VETC. Nếu muốn rút tiền, chủ tài khoản ePass cần điền đầy đủ thông tin vào phiếu rút tiền theo mẫu có sẵn và gửi về nhà cung cấp này. Sau đó, người dùng có thể nhận lại tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng.

VETC (thông qua ví VETC) đang hỗ trợ kết nối với 40 ngân hàng, còn ePass (thông qua Viettel Money) hỗ trợ liên kết với 41 ngân hàng. Như vậy, nếu khách hàng không có tài khoản tại các ngân hàng nằm trong danh sách liên kết thì sẽ phải làm thủ tục mở tài khoản mới để kết nối với tài khoản giao thông.

Hiện tại, cả ePass và VETC đều chưa hỗ trợ kết nối trực tiếp tài khoản giao thông với tài khoản ngân hàng, mà chỉ có hai hình thức là ví điện tử (Viettel Money hoặc ví VETC) và thẻ tín dụng quốc tế.

Theo Bộ Xây dựng, dù sắp đến hạn (1/10/2025) chủ ô tô chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông nhưng trên cả nước còn 2,8 triệu chủ xe chưa thực hiện.

Nguyên nhân chủ yếu do một số chủ phương tiện chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí nên chưa thực hiện việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; khó khăn trong việc liên kết với tài khoản ngân hàng…

Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án BOT phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ bố trí nhân sự thường trực tại trạm 24/24h để hỗ trợ, hướng dẫn chủ phương tiện kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.