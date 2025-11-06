Sau 1 năm quay lưng, quốc gia BRICS nhập lại nông sản chủ chốt của Mỹ, thị trường thở phào nhẹ nhõm

Đây là thương vụ đầu tiên được nối lại kể từ tháng 10 năm 2024, cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Giới đầu tư hoan nghênh cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. Cuộc gặp góp phần xoa dịu lo ngại về thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Căng thẳng trước đó đã khiến dòng chảy hàng hóa bị gián đoạn, trong đó có các sản phẩm nông sản chủ lực.

Ngày 5/11, Bắc Kinh thông báo rằng từ ngày 10/11, nước này sẽ dỡ bỏ một số mức thuế đã công bố vào ngày 4/3 đối với nông sản Mỹ. Động thái này bao gồm việc xóa mức thuế 15% đối với lúa mì từ Mỹ.

Các nguồn tin cho biết Trung Quốc đã mua khoảng 120.000 tấn lúa mì, giao hàng vào tháng 12. Thương vụ gồm một lô lúa mì mềm trắng và một lô lúa mì vụ xuân của Mỹ.

Một nhà giao dịch ngũ cốc tại Singapore biết trực tiếp về các hợp đồng này nói: “Đây là tín hiệu cho thấy Trung Quốc thể hiện cam kết mua ngũ cốc Mỹ, vì lúa mì Mỹ không phải loại rẻ nhất. Vì vậy, động thái này mang tính chính trị nhiều hơn”.

Trung Quốc là thị trường hàng đầu của nông dân Mỹ. Nước này đã biến nhu cầu nông sản lớn của Mỹ thành công cụ trong đàm phán thương mại.

Sau nhiều vòng áp thuế trả đũa, Trung Quốc tránh mua hầu hết các mặt hàng nông sản Mỹ, gồm lúa mì và đậu tương, đồng thời chuyển sang nguồn cung từ các quốc gia khác.

Năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 1,9 triệu tấn lúa mì Mỹ, chiếm 17% tổng nhập khẩu.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã giảm nhu cầu nhập khẩu lúa mì trong năm 2025 nhờ vụ mùa lớn. Lượng nhập khẩu lúa mì giai đoạn tháng 1 đến tháng 9 giảm 72% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Chủ tịch Hội đồng Ngũ cốc và Sản phẩm sinh học Mỹ Mark Wilson, một tín hiệu tích cực khác trong thương mại là một lô lúa miến từ Mỹ đã được chuyển đến Trung Quốc sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập.

Năm 2024, Mỹ xuất 5,7 triệu tấn lúa miến sang Trung Quốc, chiếm 66% lượng nhập khẩu mặt hàng này của Bắc Kinh.

Theo Reuters