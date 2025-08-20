Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau 1 năm thoái sạch vốn, Phó Chủ tịch một công ty muốn bỏ ra gần 250 tỷ đồng gom cổ phiếu khi giá đã tăng 50%

20-08-2025 - 14:19 PM | Doanh nghiệp

Động thái đăng ký mua của Phó Chủ tịch diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PC1 tăng mạnh thời gian qua. Tính từ đầu tháng 7 tới kết thúc phiên 18/8, cổ phiếu này đã tăng gần 50%.

Ngày 18/8, ông Phan Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn PC1 (mã CK: PC1) thông báo đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu PC1 nhằm gia tăng sở hữu.

Ông Hiếu sẽ thực hiện giao dịch trong thời gian từ 22/8 đến 21/9/2025, bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước giao dịch này, ông Hiếu không sở hữu cổ phiếu nào của PC1. Nếu mua thành công, ông sẽ trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 2,24% vốn điều lệ.﻿

Tại PC1, Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn hiện là cổ đông lớn nhất khi sở hữu 76,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 21,3%. CTCP Chứng khoán VIX xếp thứ 2 với 53,8 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 15%.﻿

Trong phiên sáng ngày 20/8, với mức giá 30.550 đồng/cổ phiếu, ước tính, ông Hiếu có thể sẽ phải chi ra khoảng 244 tỷ đồng tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.﻿

Đáng chú ý, ông Phan Ngọc Hiếu từng sở hữu 15,5 triệu cổ phiếu PC1 (tương đương 5% vốn điều lệ), song đã bán ra toàn bộ số cổ phiếu này hồi đầu tháng 9/2024 với mức giá chỉ khoảng 25.000 đồng/cổ phiếu. Mục đích ông bán ra nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2025, PC1 ghi nhận doanh thu thuần 4.795 tỷ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 306 tỷ đồng, giảm 4,1%. Công ty mới hoàn thành 36% kế hoạch doanh thu và 37% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Ở mảng xây lắp, PC1 hiện là một trong những nhà thầu chính thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên do EVN làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 7.410 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 8, PC1 đã hoàn tất 100% phần móng, dựng xong 66/81 cột thép và đang triển khai giai đoạn kéo dây. Công trình này nằm trong loạt dự án tiêu biểu chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.﻿

Một cá nhân đăng ký bán 5% vốn tập đoàn PC1 sau 4 tháng làm Thành viên HĐQT, dự thu gần 450 tỷ đồng

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

