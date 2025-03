Sau 50 tuổi, có 4 loại nước nam giới nên bổ sung để sống thọ, trẻ lâu và tăng cường sức khỏe

Sau 50 tuổi, sức khỏe của con người nói chung và nam giới nói riêng sẽ xuất hiện những dấu hiệu suy giảm. Người trong độ tuổi này cũng có nguy cơ mắc các loại bệnh nguy hiểm ngày một cao. Chính vì vậy, bên cạnh bổ sung các loại thực phẩm bổ dưỡng, nam giới sau 50 tuổi cần lựa chọn thêm những thức uống có lợi cho sức khỏe để cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất.

Có nhiều loại đồ uống đã được khoa học chứng minh là có khả năng giúp nam giới trên 50 tuổi nói riêng kéo dài tuổi thọ. Việc kết hợp những loại đồ uống này với chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày có thể giúp nam giới tăng cường thể lực và sống lâu hơn.

Dưới đây là 4 loại thức uống mà bạn nên lựa chọn cho bản thân.

1. Nước ép quả việt quất

Loại nước thứ 2 được các chuyên gia khuyên nam giới trên 50 tuổi nên lựa chọn chính là nước ép từ quả nam việt quất. Theo đó, trong loại quả này có chứa nhiều polyphenol - chất có lợi cho sức khỏe tim mạch, có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa hiệu quả. Chưa hết, Uống nước ép nam việt quất có thể làm tăng mức độ tế bào gamma delta T, có liên quan đến phản ứng miễn dịch, cũng như các cytokine chống lại virus.

Hều hết, những lợi ích liên quan đến tim mạch, chống oxy hóa đều được tìm thấy trong vỏ của quả nam việt quất. Vì vậy, khi tiến hành chế biến, bạn nên rửa sạch và cho cả quả vào làm nước ép hoặc sinh tố.

Theo các chuyên gia trên trang Eat This, Not That!, người trưởng thành không nên uống quá 230ml nước ép nam việt quất mỗi ngày. Ngoài ra, bạn cần chú ý đến hàm lượng đường khi sử dụng các loại nước ép từ quả nam việt quất. Tốt hơn hết là không nên cho thêm đường.

2. Nước ép quả cà chua

Cà chua là loại quả quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của con người. Không chỉ có hương vị chua ngọt thanh mát, loại quả này còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Theo đó, cà chua có thể giúp chống lại chứng viêm do hàm lượng lycopene của chúng và làm giảm LDL hoặc cholesterol xấu. Chưa hết, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, cùng các chất chống ôxy hóa khác là những thành phần thiết yếu trong việc tăng cường sức khỏe, cải thiện hệ miễn dịch của con người.

Tạp chí Nội khoa châu Âu từng đăng tải một đánh giá vào năm 2005 chỉ ra việc tiêu thụ các loại thực phẩm làm từ cà chua như: nước trái cây, quả tươi,... có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như: bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

3. Nước trà xanh

Trà xanh vốn được biết đến là loại nước ép chứa chất chống oxy hóa dồi dào gọi là flavanol. Không những vậy, loại nước này còn hỗ trợ khả năng miễn dịch và bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn bằng cách giảm lượng cholesterol. Caffein trong trà xanh tác dụng tích cực và liên quan đến tỉ lệ mắc bệnh tiểu đường và Parkinson thấp hơn và khả năng tập trung cao hơn.

Chưa hết, trà xanh còn có thể chống lại sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2, đồng thời tốt cho xương nhờ các polyphenol có bên trong nó. Dù có nhiều lợi ích nhưng trà xanh cũng gây mất ngủ. Vì vậy, người dùng không nên uống loại nước này vào buổi chiều để không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

4. Nước lọc

Chúng ta đều biết rằng tổng lượng nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể đối với nam giới, vì vậy để đảm bảo mọi hệ thống hoạt động bình thường, bạn cần nạp đủ lượng nước cần thiết vào cơ thể mỗi ngày. Bên cạnh khả năng duy trì sự sống, nước cũng là thức uống tốt cho sức khỏe vì không chứa đường, hóa chất và các loại chất phụ gia khác.

Một nghiên cứu do Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia (NHLBI) theo dõi gần 16.000 tình nguyện viên trong 25 năm cho biết những người trưởng thành uống đủ nước có sức khỏe tốt, ít mắc các bệnh mãn tính và sống lâu hơn những người không uống đủ nước.

Báo cáo sức khỏe của trường Y Harvard cũng nêu ra những vai trò quan trọng của nước đối với sức khỏe của con người. Cụ thể, nước hỗ trợ tiêu hóa, mang chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào trên cơ thể. Ngoài ra, nước còn bảo vệ các cơ quan, mô, loại bỏ vi khuẩn và duy trì sự cân bằng điện giải.

