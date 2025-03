Loại rau quen thuộc giàu canxi gấp 7 lần sữa, được nhiều người trên 80 tuổi tại Nhật Bản ưa thích

Tại Nhật bản, rong biển không chỉ là nguyên liệu làm nên các món ăn nổi tiếng, mà còn được ví như siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe. Theo đó, Nhật Bản có hơn 10.000 loài rong biển, trong đó có khoảng 20 loại được sử dụng phổ biến trong ẩm thực. Người Nhật thường dùng rong biển để chế biến các món ăn nổi tiếng như canh miso, salad trộn, sushi cuộn, canh,...

Michiko Tomioka là một chuyên gia về dinh dưỡng và tuổi thọ người Nhật Bản, hiện đang làm việc tại Mỹ. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố Nara - một trong những thiên đường ẩm thực nổi tiếng nhất của xứ sở hoa anh đào. Từ khi còn nhỏ, Tomioka đã có niềm yêu thích và sự tò mò đặc biệt với hương vị và nguyên liệu tạo nên các món ăn.

Chia sẻ trên trang tin CNBC, Michiko tiết lộ rong biển chính là một trong những thực phẩm giúp làm tăng tuổi thọ cao của người Nhật. Theo nghiên cứu, chế độ ăn uống gồm các loại thực phẩm lành mạnh của, bao gồm rong biển đã giúp Nhật Bản vươn lên thành quốc gia đứng đầu thế giới với độ tuổi trung bình hiện tại là 80 đối với nam và 86 đối với nữ.

Ảnh minh họa.

Mỗi loại rong biển được tìm thấy đều chứa các thành phần dinh dưỡng khác nhau, song hầu hết chúng đều giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan giúp hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Rong biển còn chứa sắt, iốt, kali, canxi, magie và polyphenol - những hợp chất tự nhiên có trong thực vật có thể giúp chống viêm và bệnh tật, đồng thời kiểm soát lượng đường trong máu. Loại thực phẩm này cũng chứa tất cả 9 loại axit amin và axit béo omega-3. Trong đó, axit béo omega-3 đặc biệt hữu ích trong việc tăng cường sức khỏe tim mạch và sự phát triển của tế bào.

Chưa hết, trong rong biển có hàm lượng canxi gấp khoảng 7 lần sữa, khoảng 264mg/100g. Điển hình là rong biển Wakame có thể cung cấp đến 15% giá trị canxi hàng ngày nên rất cần thiết để tăng sự phát triển xương khớp, ngăn ngừa loãng xương.

Dưới đây là một số công dụng của rong biển mà nhiều người chưa biết:

Giải độc

Theo Aboluowang, con người người phải đối mặt với nhiều nguy cơ ngộ độc chì. Thói quen tiêu thụ rong biển có thể tránh được rắc rối này do trong rong biển chứa nhiều axit alginic, có tác dụng đào thải chì ra khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa.

Ảnh minh họa.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy, những con chuột được cho ăn một chế độ ăn giàu chất béo, nhiều cholesterol, khi chúng sử dụng kèm rong biển thì mức cholesterol xấu đã giảm đáng kể. Chưa hết, tăng cholesterol tốt HDL và mức chất béo trung tính, từ đó phòng ngừa bệnh tim mạch rất tốt.

Chống oxy hóa

Rong biển chứa nhiều chất chống oxy hóa, carotenoid và flavonoid. Do đó, chúng có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do. Các nghiên cứu khoa học còn cho biết, fucoxanthin trong rong biển có thể loại bỏ gốc tự do gấp 13,5 lần vitamin E - vốn là một chất chống oxy hóa thiết yếu.

Ảnh minh họa.

Giảm cân

Loại thực phẩm này giàu chất xơ tốt nên giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và từ đó giúp giảm cân. Ngoài ra, fucoxanthin trong rong biển có thể giúp giảm lượng mỡ trong cơ thể. Với những người ăn kiêng hoặc ăn chay, rong biển là một sự lựa chọn vô cùng lý tưởng.

Ngừa ung thư

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Marine Drugs (Thụy sĩ), rong biển có thể ngăn chặn sự phát triển của ung thư ruột kết và ung thư vú.

Theo kết quả phân tích, các thành phần dinh dưỡng, hoạt chất của rong biển có khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả. Bên cạnh đó, thường xuyên ăn rong biển còn giúp ức chế đến 53,2% tốc độ phát triển của ung thư não, ung thư vú, ung thư tuyến giáp, ung thư hạch ác tính và nhiều loại ung thư khác.

Ảnh minh họa.

Lưu ý:

Dù rong biển rất tốt cho sức khỏe nhưng người dùng không nên tiêu thụ quá nhiều vì có thể gây ra những tác động xấu tới sức khỏe. Bên cạnh đó, những người bệnh cường giáp, người đang bị mụn nhọt, thai phụ, người đang cho con bú và trẻ nhỏ cần cân nhắc ăn với liều lượng hợp lý và có sự hướng dẫn từ chuyên gia.

(Tổng hợp)