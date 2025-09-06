Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau Ấn Độ, Trung Quốc, ông Trump tiếp tục gây áp lực, buộc cả một nền kinh tế ngừng mua dầu Nga

06-09-2025 - 06:30 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra không hài lòng khi châu Âu vẫn tiếp tục mua dầu Nga.

Sau Ấn Độ, Trung Quốc, ông Trump tiếp tục gây áp lực, buộc cả một nền kinh tế ngừng mua dầu Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thúc giục các nhà lãnh đạo châu Âu ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga vì cho rằng nguồn thu này đang giúp Moscow tài trợ cho cuộc chiến tại Ukraine, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Ông Trump đưa ra lời đề nghị tại cuộc họp trực tuyến của “Liên minh tự nguyện” (Coalition of the Willing), do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì ngày 4/9. Cuộc họp nhằm thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt thỏa thuận hòa bình với Nga.

“Tổng thống Macron và các lãnh đạo châu Âu đã mời Tổng thống Trump tham gia cuộc họp. Ông Trump nhấn mạnh rằng châu Âu cần chấm dứt nhập khẩu dầu từ Nga khi nước này đã thu về 1,1 tỷ euro nhờ bán nhiên liệu cho EU chỉ trong vòng một năm”, quan chức Nhà Trắng cho biết.

“Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng các lãnh đạo châu Âu cần gia tăng sức ép kinh tế với Trung Quốc vì Bắc Kinh đang gián tiếp hỗ trợ tài chính cho Nga”, báo cáo cho biết.

Ủy ban châu Âu (EC) hiện đã đề xuất luật nhằm chấm dứt toàn bộ nhập khẩu dầu khí từ Nga trước 1/1/2028. Đây là một phần trong nỗ lực cắt đứt mối quan hệ năng lượng kéo dài hàng thập kỷ với Moscow sau khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022. Tuy nhiên, một số ngoại lệ đã được đưa ra cho các quốc gia không giáp biển là Slovakia và Hungary, vốn phụ thuộc rất nhiều vào dầu thô của Nga được vận chuyển qua đường ống Druzhba. Ngoại lệ này nhằm mục đích cho cả hai quốc gia thời gian để sắp xếp các nguồn cung thay thế.

Quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc họp có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Trong cuộc thảo luận, ông Trump bày tỏ hoài nghi về mức độ nghiêm túc của các đồng minh khi “vừa bàn đảm bảo an ninh cho Ukraine, vừa tiếp tục tiếp sức cho kinh tế Nga”.

Ông Trump cũng bày tỏ thất vọng vì chưa thể đạt tiến triển trong nỗ lực chấm dứt chiến sự Ukraine, dù từng khẳng định sẽ “giải quyết nhanh chóng” ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 1.

“Đây không phải là cuộc chiến của tôi. Châu Âu cũng cần phải gánh trách nhiệm”, ông Trump nhấn mạnh.

Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hầu hết dầu Nga vào năm 2022 để đáp trả chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Theo dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, lượng dầu thô mà EU nhập khẩu từ Nga trong tháng 5 đã tăng 5,5% so với tháng trước, đạt mức 407,4 triệu euro – cao nhất kể từ tháng 2 năm nay.

Tháng trước, ông Trump nâng thuế lên 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ vì nước này tiếp tục mua dầu Nga bất chấp cảnh báo của Mỹ.

Thổng thống Trump cũng cho biết có thể tăng thuế với Trung Quốc vì mua dầu Nga nhưng quyết định cuối cùng còn tùy thuộc tình hình thực tế.

Tham khảo: Reuters﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

