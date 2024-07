Sau Apple, Warren Buffett 'xả hàng' cổ phiếu lớn thứ 2 trong danh mục: Bán hơn 2 tỷ USD ở 6 phiên liên tiếp, được dự đoán 'vẫn chưa kết thúc'

Berkshire Hathaway dường như vẫn liên tục cắt giảm cổ phần trong Bank of America. Tập đoàn của Warren Buffett đã giảm 5% tỷ lệ nắm giữ trong ngân hàng này ở 6 phiên giao dịch vừa qua. Cụ thể, Berkshire đã bán khoảng 53 triệu cổ phiếu trị giá 2,3 tỷ USD và hiện nắm giữ 980 triệu cổ phiếu, tương đương 12,6% cổ phần trong BofA.

Hiện tại, Berkshire vẫn là nhà đầu tư lớn nhất của ngân hàng này. Cổ phần của tập đoàn trị giá khoảng 41 tỷ USD. Đây cũng là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong danh mục của Berkshire, đứng sau Apple.

Tính toán của Barron’s cho thấy, đợt “xả hàng” của Berkshire chiếm tới 28% khối lượng giao dịch hàng ngày của cổ phiếu BofA vào thứ Sáu tuần trước và khoảng 19% trong 3 phiên giao dịch thứ Ba tuần này cùng thứ Tư và thứ Năm tuần trước.

Động thái cắt giảm cổ phần trong BofA của Berkshire được tiết lộ trong 2 hồ sơ gửi lên Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Theo Barron’s, việc Berkshire bán bớt cổ phần trong BofA có thể còn tiếp tục diễn ra, vì Warren Buffett thường không dừng lại chỉ sau vài phiên bán ra. Có thể, Berkshire muốn cắt giảm vị thế trong BofA xuống dưới 10%. Điều này có nghĩa là tập đoàn sẽ không phải báo cáo bất kỳ giao dịch mua bán nào với cổ phiếu này cho SEC, vì quy định không áp dụng cho tỷ lệ nắm giữ dưới 10%.

Bước đi tương tự cũng được Berkshire thực hiện với HP Inc. , U.S. Bancorp , Paramount Global và một số cổ phiếu khác. Barron’s giải thích, Buffett có thể sẽ bán thêm 200 triệu cổ phiếu BofA nữa. Thông thường, ông thích việc mua và bán cổ phiếu mà không phải tiết lộ thông tin nhanh chóng cho công chúng. Đây cũng là lý do mà ông thường nắm giữ cổ phần trong các doanh nghiệp ở mức dưới 10%.

Hiện tại, Buffett có thể đang tận dụng thế mạnh của cổ phiếu BofA và toàn bộ ngành ngân hàng, dù cổ phiếu BofA cùng 1 số công ty cùng ngành đã rớt giá sau đợt bán của Berkshire. Cổ phiếu ngân hàng Mỹ giao dịch ở mức 41,68 USD, giảm 1,2% ở phiên giao dịch hôm qua. BofA ghi nhận đà tăng hơn 20% trong năm nay và các nhà đầu tư cũng có phản ứng tích cực với báo cáo lợi nhuận quý II của công ty.

Áp lực giảm giá đối với cổ phiếu BofA trong thời gian này có thể là do nhà đầu tư lo ngại về việc Berkshire liên tục bán ra. Hơn nữa, việc Buffett cắt giảm cổ phần có thể là một dấu hiệu cho thấy ông nhận thấy cổ phiếu này đã được định giá đúng.

Barron’s nhận định, Berkshire vẫn được hưởng lợi vì cổ phiếu BofA có tính thanh khoản cao, khối lượng giao dịch trong ngày cao nhất so với các công ty cùng ngành và nằm trong số cao nhất trên sàn NYSE. Nhờ đó, việc bán bớt cổ phiếu cũng dễ dàng hơn. Berkshire cũng ghi nhận lợi nhuận lợi khi mua với giá 14 USD/cổ phiếu vào năm 2011.

Cổ phiếu BofA đang được định giá gấp khoảng 13 lần lợi nhuận dự phóng năm 2024. Nhà phân tích Mike Mayo của Wells Fargo gần đây đã có khuyến nghị tích cực về ngân hàng này, cho biết họ sẽ được hưởng lợi từ việc thu nhập lãi ròng tăng lên sau khi tái đầu tư số lợi nhuận từ trái phiếu lãi suất thấp sắp đáo hạn.

Tham khảo Barron's