Sau bộ sạc nhanh nhất thế giới, hãng xe điện Trung Quốc trình làng hệ thống ‘siêu điện’ phạm vi hoạt động 1.400km, sạc 5C đầy pin chỉ trong 12 phút

Vào ngày 6 tháng 10, Giám đốc điều hành công ty Xpeng He Xiaopeng đã chính thức thông báo rằng công ty đang phát triển một hệ thống EREV mới và sẽ đưa vào sản xuất trong tương lai. Thông báo này là một sự thay đổi lớn trong chiến lược của công ty, vốn từ trước đến nay chỉ sản xuất xe chạy hoàn toàn bằng điện.

EREV là viết tắt của Extended Range Electric Vehicle (xe điện có phạm vi mở rộng). Xe EREV sử dụng pin cung cấp cho động cơ tương tự như BEV, nhưng được trang bị thêm một động cơ đốt trong nhỏ. Động cơ này có tác dụng như một máy phát điện sạc trực tiếp cho pin. Điều này giúp tăng phạm vi di chuyển của xe so với BEV.

Công nghệ EREV mới của Xpeng được gọi là "hệ thống siêu điện Xpeng Kunpeng" và sẽ được đưa đến thị trường toàn cầu. CEO công ty cho biết thêm rằng các hệ thống xe hiện tại vẫn còn nhiều nhược điểm. Thông thường, chúng mất khoảng 30 phút để sạc từ 30-80% nhưng chỉ cung cấp phạm vi hoạt động hạn chế. Chính vì vậy công ty bắt tay vào tạo ra hệ thống Kunpeng hướng tới phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện là 430 km và phạm vi kết hợp là 1400 km.

Phát biểu tại sự kiện này, ông đề cập rằng đây sẽ là một chiếc xe hữu ích tại những nơi không có lưới điện ổn định, các vùng lạnh hơn so với Trung Quốc.

Điểm khiến hệ thống Kunpeng mới trở nên đặc biệt và độc đáo là mang lại trải nghiệm người dùng rất khác biệt. Đầu tiên, Xpeng đặt mục tiêu tạo ra một hệ thống trong đó độ ồn chỉ tăng thêm 1 decibel, thậm chí người điều khiến không cảm nhận được tiếng ồn. Hệ thống Kunpeng sẽ được tối ưu hóa dựa trên điều kiện đường xá. Kunpeng sẽ sử dụng bộ pin 5C có thể sạc từ 10 - 80% chỉ trong 12 phút. Những mẫu xe này sẽ sử dụng bộ siêu nạp Xpeng S5, hiện đã sẵn sàng tung ra thị trường Trung Quốc và sẽ được giới thiệu tại các thị trường xuất khẩu bắt đầu từ năm 2025.

Trước đó tại một sự kiện công nghệ hồi tháng 7, Chủ tịch kiêm CEO He Xiaopeng đã trình làng bộ sạc nhanh S5 với công suất sạc lên tới 800kW. Bộ siêu sạc thế hệ mới có dòng điện đầu ra tối đa là 800A và điện áp đầu ra tối đa 1.000V, cho phép sạc mỗi giây được hơn 1km, ông He khẳng định. Để so sánh, bộ sạc trước đó của Huawei sở hữu công suất 600kW - thuộc hàng cao nhất thế giới.

Theo ông He, bộ sạc S5 chỉ mất chưa đầy 13 giây kể từ khi cắm vào xe cho đến khi bắt đầu sạc. “Điều này có nghĩa là xe có thể đạt được phạm vi hoạt động hơn 300km chỉ sau 5 phút sạc, rất nhanh và hiệu quả”, vị CEO phát biểu.