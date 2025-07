Sau chuỗi ngày “trông ngóng”, thị trường phía Nam lộ diện căn hộ giá từ 2 tỉ đồng mỗi căn

Trong quý 2/2025, giá căn hộ sơ cấp tại Tp.HCM đã đạt mốc trung bình 82 triệu đồng/m2, tăng gần 7% theo quý và 29% theo năm (dữ liệu CBRE). Hầu hết các dự án mới ra thị trường đều điều chỉnh tăng giá từ 10%-13% so với giai đoạn trước; ngưỡng giá bán từ 4-10 tỉ đồng/căn chiếm đa số tại Tp.HCM.

Theo đó, sự xuất hiện đồng thời của các dự án căn hộ có mức giá từ 1,4 đến 2,5 tỉ đồng/căn đang gây bất ngờ cho thị trường phía Nam trong quý 3/2025. Nguồn cung chủ yếu tập trung tại khu vực Bình Dương (cũ, nay là Tp.HCM).

Mới đây, sau khi hoàn thiện đóng tiền sử dụng đất, dự án Phú Đông SkyOne của Phú Đông Group (P.Dĩ An, Tp.HCM) chính thức khai trương căn hộ mẫu và tung gần 800 căn hộ giá từ 2 tỉ đồng/căn 2PN ra thị trường quý 3/2025. Đây là mức giá tốt hiếm hoi tại khu vực.

Cũng trong quý 3, dự án Bcons Bình An Đông Tây của Tập đoàn Bcons đã khởi động ra thị trường với hơn 1.800 căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng/căn.

Cùng khu vực, dự án TT AVIO của Liên doanh Nhật sắp mở bán đợt tiếp theo vào cuối tháng 7/2025. Dự án có mức giá trên dưới 2 tỉ đồng/căn cho căn 1-2 phòng ngủ.

Đã qua thời căn hộ có giá trên dưới 1 tỉ đồng/căn, đến nay căn hộ trên dưới 2 tỉ đồng/căn là ngưỡng giá được người mua "trông ngóng" nhiều nhất trên thị trường. Ảnh: HV

The Felix của C-Holdings cũng là một trong số ít dự án căn hộ "giá mềm" từ 2 tỉ đồng/căn được người mua quan tâm trong thời gian gần đây.

Một dự án khác là căn hộ The Aspira do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn High Rise phát triển đang rục rịch thị trường quý 3/2025 với mức giá khá cạnh tranh, từ 33,3 triệu đồng/m2 (khoảng 1,4 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng/căn, tùy diện tích).

Mới đây, dự án Fresia Riverside Tân Vạn cũng lộ diện với mức giá dưới 2 tỉ đồng/căn gây chú ý.

Trong khi đó, tại thị trường Long An – vốn là nơi khan hiếm nguồn cung căn hộ cũng bắt đầu xuất hiện các dự án "giá mềm". Phải kể đến dự án The Win City quy mô 6.000 căn hộ của Thắng Lợi Group. Dù chưa tiết lộ giá nhưng được biết, đây là dòng sản phẩm giá vừa tầm hướng đến đối tượng khách hàng trẻ.

Hay tại khu đô thị Waterpoint quy mô 355ha, Nam Long đang rục rịch hơn 700 căn hộ giá hợp lý thuộc phân khu cao tầng trong khu đô thị. Dự án đã động thổ xây dựng và chính thức giới thiệu ra thị trường trong quý 3/2025.

Có thể thấy, sau khoảng thời gian hoàn thiện pháp lý, từ quý 3/2025 sự trở lại của phân khúc căn hộ giá vừa túi tiền (trên dưới 2 tỉ đồng/căn) là tín hiệu vui cho thị trường địa ốc phía Nam. Mặc dù nguồn cung chẳng "thấm vào đâu" so với nhu cầu của toàn thị trường, song ít ra ở giai đoạn mà giá bất động sản liên tục tăng thì sự xuất hiện này trở thành động lực cho người mua nhà.

Dự báo căn hộ giá trên dưới 2 tỉ đồng/căn - ngưỡng giá đang được người mua "trông ngóng" nhiều nhất trên thị trường sẽ dần cạn kiệt trong tương lai không xa, cũng giống như cách mà căn hộ giá trên dưới 1 tỉ đồng/căn đã từng rời xa thị trường lân cận Tp.HCM từ nhiều năm về trước.

Theo ghi nhận, nhu cầu tăng đáng kể ở các dự án giá tốt. Báo cáo thị trường mới đây của DKRA Consulting chỉ ra, sức cầu thị trường căn hộ sơ cấp có diễn biến khá tích cực, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kì năm ngoái. Nhu cầu tập trung phần lớn ở các dự án tầm trung có mặt bằng giá hợp lý và chính sách bán hàng hấp dẫn. Các khu vực như Bình Dương (cũ), Đồng Nai (cũ), Long An (cũ) – nơi có mặt bằng giá dễ chịu hơn so với Tp.HCM (cũ) tiếp tục thu hút dòng tiền người mua.

Theo DKRA Consulting, dòng tiền người mua đang phân bổ về các khu vực có mặt bằng giá tốt.

Thời gian qua, việc sáp nhập hành chính giữa Tp.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành thông tin tích cực cho thị trường bất động sản khu vực. Sau sáp nhập hành chính, nguồn cung nhà ở tại Tp.HCM có thể tăng lên nhờ được bổ sung từ các dự án căn hộ thuộc Bình Dương (cũ), tuy nhiên, có thực tế người mua ở thực sẽ khó tìm được dự án giá hợp lý trong thời gian tới.

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt – Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam, hậu sáp nhập, giá căn hộ lân cận Tp.HCM sẽ được kéo gần lại với giá bất động sản Tp.HCM. Điều này đồng nghĩa, các dự án căn hộ giá từ 30-40 triệu đồng/m2 (trên dưới 2 tỉ đồng/căn) ở giai đoạn này sẽ tuyệt chủng trong thời gian tới. Thậm chí, căn hộ giá 50 triệu đồng/m2 cũng rất khó tìm thấy trong tương lai. Đơn vị này dự báo, giá bán căn hộ sơ cấp trong ba năm tới sẽ tăng trung bình từ 9%- 11%/năm.

Trong bối cảnh đơn vị hành chính đang ở giai đoạn đầu vận hành thì những kì vọng của người mua về việc bất động sản gia tăng giá trị là hoàn toàn có sơ sở. Hậu sáp nhập, hạ tầng chắc chắn sẽ được thúc đẩy đầu tư, xu hướng giãn dân diễn ra mạnh mẽ là cơ hội cho vùng giá bất động sản còn thấp.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành, ở bối cảnh "chuyển giao", người mua vào thị trường cần giữ tâm thế bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng dự án về pháp lý, hạ tầng, tiềm năng thực sự của khu vực, thay vì chạy theo tâm lý sáp nhập tỉnh, thành.