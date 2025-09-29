Sau đề xuất 'chưa từng có' của các Tập đoàn Sơn Hải, Đèo Cả, Trường Thịnh, Chính phủ có chỉ đạo mới nhất

Cần nghiên cứu và đề xuất nhiều phương án mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam

Văn phòng Chính phủ mới đây đã ban hành Thông báo số 516/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư.

Thông báo nêu, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thường trực Chính phủ đã hoan nghênh Bộ Xây dựng đã chủ động đề xuất phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư.

Hiện nay lại có rất nhiều nhà đầu tư tư nhân muốn tham gia đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh minh họa: Đại Đoàn Kết

Thường trực Chính phủ khẳng định, trước đây dự kiến có 24 đoạn được đầu tư theo hình thức PPP, nhưng thực tế chỉ có 3 đoạn thực hiện được theo hình thức này; trong khi đó, hiện nay lại có rất nhiều nhà đầu tư muốn tham gia đầu tư là rất tích cực.

Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả đầu tư toàn tuyến thì cần nghiên cứu và đề xuất nhiều phương án, trong đó lưu ý tính toán kỹ, tổng thể để bảo đảm tính đúng, tính đủ lợi ích của nhà nước đã bỏ ra, không làm thất thoát tiền của nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Để huy động nguồn lực xã hội, Bộ Xây dựng khẳng định dự án sẽ triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đã có 10 doanh nghiệp quan tâm tham gia

Những đề xuất "chưa từng có" từ các Tập đoàn, công ty hưởng ứng Nghị quyết 68

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có công văn gửi nhà đầu tư quan tâm đến việc nghiên cứu và đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP.

Bộ Xây dựng cho biết rất hoan nghênh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông chi tiết chưa từng có của các doanh nghiệp, thể hiện tinh thần đồng hành cùng Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Các doanh nghiệp đã hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần của Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Ví dụ như Tập đoàn Đèo Cả đã có Văn bản số 682/2025/ĐCG gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án mở rộng toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ quy mô 4 làn xe lên 6 làn xe. Phạm vi mở rộng bao gồm toàn bộ 19 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đã và đang được đầu tư trong giai đoạn 2017 – 2025, với tổng chiều dài 1.241 km.

Hay ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Hải cũng đã gửi văn bản đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư mở rộng theo quy mô hoàn chỉnh 263 km đoạn cao tốc Bắc – Nam từ Hoài Nhơn đến Nha Trang bằng 100% vốn của nhà đầu tư.

Còn Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng bày tỏ mong muốn được ưu tiên tham gia đầu tư các đoạn tuyến khu vực phía Bắc, gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng. Tổng chiều dài của các đoạn tuyến này ước tính khoảng 300 km, với tổng mức đầu tư khoảng 45.375 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tập đoàn Trường Thịnh đã có văn bản đề xuất gửi Thủ tướng về việc xin đảm nhận đầu tư mở rộng hoàn chỉnh đoạn cao tốc Bùng - Cam Lộ thuộc dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành thì đề xuất được giao nghiên cứu và đầu tư mở rộng hai đoạn tuyến quan trọng thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông là đoạn Phan Thiết – Dầu Giây (dài 99 km) và đoạn Vũng Áng – Bùng – Vạn Ninh (dài 104 km). Tổng mức đầu tư ước tính cho hai đoạn lần lượt là khoảng 4.381 tỷ đồng và 15.946 tỷ đồng.



