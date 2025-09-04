Sau Grab, tới Be Group xác nhận không hợp tác cung cấp dữ liệu cho các báo cáo của Mordor Intelligence

Theo thông tin từ Be Group, trước phản hồi của Grab về báo cáo từ Mordor Intelligence, đơn vị này khẳng định: "Chúng tôi tôn trọng các nghiên cứu độc lập, nhưng Be Group không chia sẻ GMV hay dữ liệu kinh doanh nhạy cảm cho bất kỳ tổ chức nghiên cứu thị trường nào nếu không có thỏa thuận bảo mật chặt chẽ. Với Mordor Intelligence, Be không hợp tác cung cấp dữ liệu cho các báo cáo đang được nhắc tới; mọi con số liên quan đến Be trong đó là ước tính của đơn vị nghiên cứu."

Đối với những tranh luận quanh báo cáo Mordor và phản hồi từ Grab, Be cho biết không bình luận vào tranh luận giữa các bên thứ ba. Doanh nghiệp cho rằng mọi so sánh thị phần cần thống nhất phạm vi và phương pháp đo lường, như 2 bánh/4 bánh; nền tảng kết nối so với đơn vị vận hành đội xe; GMV, số chuyến, người dùng hoạt động; B2C/B2B. Việc dựa trên giả định từ nguồn không thể kiểm chứng rất dễ dẫn đến kết luận gây hiểu nhầm, bởi tính chất sản phẩm đa dạng và phức tạp. Be khuyến nghị các bên tham chiếu dữ liệu được kiểm toán hoặc do cơ quan quản lý xác thực, thay vì khẳng định vị trí chỉ từ một báo cáo đơn lẻ.

Nói về tình hình kinh doanh hiện tại, đơn vị vận chuyển này cho biết đang theo đuổi con đường quy mô đi cùng lợi nhuận, với mức tăng trưởng 10 lần sau 4 năm và EBITDA dương. Doanh nghiệp nhấn mạnh không đánh đổi chất lượng dịch vụ và thu nhập tài xế để lấy tăng trưởng ngắn hạn; thị phần chỉ là hệ quả, không phải mục tiêu chạy đua bằng trợ giá. Song song, Be tiếp tục đầu tư vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong các mảng điều phối, định giá động và cá nhân hóa nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như tăng hiệu quả vận hành.

Trước đó, Grab Việt Nam cũng đã phát đi thông cáo chính thức liên quan đến các báo cáo của Mordor Intelligence. Doanh nghiệp khẳng định chưa từng thảo luận hay cung cấp dữ liệu kinh doanh cho đơn vị này, đồng thời không xác nhận tính chính xác của các thông tin trong báo cáo. Grab cho rằng các nghiên cứu của Mordor Intelligence dựa nhiều vào giả định, ước tính và nguồn dữ liệu không thể kiểm chứng, dẫn đến nguy cơ sai lệch, gây nhầm lẫn cho thị trường. Hãng cho biết đã gửi văn bản pháp lý yêu cầu Mordor Intelligence thu hồi các báo cáo nói trên và cải thiện phương pháp nghiên cứu.



