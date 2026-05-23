Sau hồ sơ UFO của Bộ Chiến tranh Mỹ, ông Trump bất ngờ đăng ảnh “người ngoài hành tinh”: Thực hư ra sao?

Theo Duy Nguyễn | 23-05-2026 - 20:26 PM | Tài chính quốc tế

Ông Trump đã chia sẻ một bức ảnh chụp cùng người ngoài hành tinh trên tài khoản Truth Social của mình vào ngày 17.5.

Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có đăng ảnh chụp cùng người ngoài hành tinh?

Đúng vậy! Theo chuyên trang xác thực thông tin Lead Stories (Mỹ), Tổng thống Trump đã chia sẻ bức ảnh ông đi bộ bên cạnh một người ngoài hành tinh trên tài khoản Truth Social của mình vào ngày 17.5. Một công cụ trực tuyến đã nhận định bức ảnh của ông Trump chụp với người ngoài hành tinh là do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Một bài đăng bởi tài khoản @NewsWire_US trên nền tảng X vào ngày 18.5 cho biết: “Ông Donald Trump chia sẻ ảnh chụp với người ngoài hành tinh do AI tạo ra trên Truth Social.”

Ảnh chụp màn hình bài đăng của tài khoản @NewsWire_US trên X

Theo Lead Stories, Tổng thống Trump đã đăng hình ảnh này bởi tài khoản @realDonaldTrump trên nền tảng Truth Social của mình vào ngày 18.5 chỉ vài ngày sau khi Bộ Chiến tranh Mỹ công bố các tài liệu về vật thể bay không xác định (UFO) vào ngày 8.5.

Trang web Trump's Truth - nơi lưu trữ các bài đăng của Tổng thống Trump trên Truth Social - đã chụp lại bài đăng của ông với bức ảnh người ngoài hành tinh. Đây là hình ảnh bài đăng của ông Trump trên Truth Social tại thời điểm Lead Stories đưa tin:

Ảnh chụp màn hình bài đăng của tài khoản @realDonaldTrump trên Truth Social

Theo Lead Stories, ông Trump trước đây cũng từng chia sẻ những hình ảnh được tạo ra bằng AI trên Truth Social.

Ảnh chụp màn hình kết quả phân tích của Hive Moderation.

Theo Duy Nguyễn

Quốc gia châu Á tăng giá xăng, dầu 3 lần chỉ trong 10 ngày, các doanh nghiệp 'than trời' vì lỗ

Ông Putin rời Bắc Kinh, siêu đường ống 50 tỷ m³ khí đốt Nga sang Trung Quốc vẫn bỏ ngỏ: Khúc mắc nằm ở đâu?

Thủ tướng nước châu Âu dự đoán thời điểm EU sẽ nối lại mua khí đốt Nga: 'Các vị cứ chờ mà xem'

20:00 , 23/05/2026
Hãng hàng không bị ghét bậc nhất châu Âu: Nhiều khách bị phạt vẫn tiếp tục bay chỉ vì một lý do

18:26 , 23/05/2026
10 gia tộc giàu có nhất hành tinh: Rothschild bí ẩn sở hữu tài sản "khổng lồ"

18:16 , 23/05/2026
Trung Quốc 'tung đòn', Nhật Bản lao đao, lịch sử 16 năm trước lặp lại

18:00 , 23/05/2026

