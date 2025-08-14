Sau khi chuyển nhượng Phuc Long Coffee & Tea cho Masan, ông Lâm Bội Minh, nhà sáng lập thương hiệu, không còn điều hành chuỗi cà phê này và chuyển hướng sang lĩnh vực nghỉ dưỡng. Ông thành lập Phuc Long Hospitality, tập trung phát triển hệ sinh thái lưu trú.

Bước đi đầu tiên là khách sạn Phuc Long Luxury, vừa khai trương tại 244 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Khách sạn có 9 loại phòng, phần lớn hướng biển, cách bãi biển Mỹ Khê vài phút đi bộ.

Khách sạn Phuc Long Hospitality

Công trình được thiết kế với các tiện ích như hồ bơi muối khoáng vô cực trên tầng cao nhất, spa, phòng gym và khu vui chơi trẻ em. Khách sạn cũng có nhà hàng phục vụ ẩm thực Việt và quốc tế, cùng hệ thống phòng họp và không gian sự kiện sức chứa tối đa khoảng 220 khách.

Ông Lâm Bội Minh, sinh năm 1946, là nhà sáng lập thương hiệu Phúc Long Coffee & Tea. Thương hiệu được ông gây dựng từ năm 1968 và mở ba cửa hàng đầu tiên tại TP HCM vào những năm 1980, đặt nền móng cho sự phát triển sau này.

Ông Lâm Bội Minh - Nhà sáng lập thương hiệu Phúc Long Coffee & Tea.

Năm 2021, ông bán 51% cổ phần Phúc Long Heritage cho Masan Group, đưa giá trị thương hiệu ước tính đạt khoảng 355–455 triệu USD. Sau các thương vụ tiếp theo, Masan nâng tỷ lệ sở hữu lên 85%.

Ông Minh cho rằng việc hợp tác với tập đoàn lớn là bước cần thiết để đưa Phúc Long ra thị trường quốc tế một cách bài bản và bền vững. Trước đó, ông từng thử nghiệm mô hình nhượng quyền tại Mỹ mà không thu phí.

Ngoài lĩnh vực đồ uống, ông cũng là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Phú Nhuận 168, sau khi doanh nghiệp này được chuyển nhượng từ Coteccons năm 2022.



