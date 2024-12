Sau khi bảng giá đất mới có hiệu lực, đất nền phía Nam có diễn biến bất ngờ

Sau khi bảng giá đất Tp.HCM điều chỉnh có hiệu lực từ 31/10/2024, thị trường nhà đất phía Nam đã có diễn biến mới. Người ôm đất nông nghiệp lớn có xu hướng giảm giá bán để ra hàng do chi phí lên thổ cư tăng cao, trong khi người sở hữu đất nền thổ cư chào bán tăng giá.

Có thể thấy, thị trường đất nền thổ cư và đất nông nghiệp Tp.HCM đang có nhiều diễn biến trái chiều do tác động bảng giá đất điều chỉnh. Đồng thời, quyết định 83 cấm chủ đầu tư phân lô bán nền dự án khi chưa xây dựng nhà trên đất cũng tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Sau khi bảng giá đất Tp.HCM có hiệu lực theo hướng tăng cao, đồng nghĩa đối tượng muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm lên đất ở phải đóng tiền sử dụng đất tăng gấp nhiều lần. Điều này sẽ khiến nhiều người dân có đất vườn, đất nông nghiệp diện tích lớn bán hạ giá so với thời điểm giao dịch trước đó.

Nhiều người dự định đầu tư lên thổ rồi tách thửa bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, với việc bảng giá đất tăng, số tiền sử dụng đất phải đóng khá lớn khiến nhà đầu tư “nhụt chí” muốn ra hàng.

Hiện các thửa đất vườn, đất nông nghiệp tại Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, quận 9 (Tp.HCM) rao bán cắt lỗ so với thời điểm đầu năm 2024. Dù cắt lỗ thanh khoản vẫn khá chậm. Nhiều người trước đó kì vọng đất nông nghiệp tăng giá bằng lần nhưng hiện tại khó ra hàng do các quy định mới siết chặt của Luật.

Ở chiều ngược lại, đất phân lô thổ cư lại “có giá”. Dù lượng giao dịch loại hình này tại Tp.HCM chưa bùng nổ nhưng động thái gom hàng của nhà đầu tư đã xuất hiện khiến giá bán tăng lên khoảng trên dưới 10% so với cùng kì năm ngoái.

Càng về cuối năm, hoạt động mua bán loại hình đất nền thổ cư phía Nam càng nhộn nhịp hơn. Nhà đầu tư tranh thủ xuống tiền do tâm lý lo ngại nguồn cung đất nền dự án càng khan hiếm khi các quy định về Luật có hiệu lực. Năm 2025 được kì vọng sẽ là thời điểm giá đất nền “bật tăng”, nhà đầu tư ôm được đất giá rẻ ở giai đoạn này sẽ hưởng chênh lệch.

Trong báo cáo mới đây, Batdongsan.com.vn chỉ ra, 10 tháng đầu năm 2024 nhu cầu mua đất nền trên cả nước ghi nhận đà hồi phục mạnh. Riêng trong tháng 10, lượt tìm kiếm đất nền tăng 14% so với tháng trước và tăng 29% so với cùng kỳ năm 2023. Cùng với đó, lượng tin rao bán đất nền cũng tăng 12% theo tháng và 19% so với cùng kỳ. Tại Tp.HCM lượt tìm mua đất nền trong tháng 10 tăng 16%, tin rao bán tăng 22%.

Trước đó, báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, giao dịch đất nền có số lượng cao nhất so với căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ, với gần 125.000 giao dịch thành công trong quý 2; tăng 28% so với quý trước đó và tăng hơn 85% so với cùng kỳ năm 2023.

Hầu hết các chuyên gia đều chung dự báo, từ giữa năm 2025, thị trường đất nền có thể khởi sắc. Ông Trần Khánh Quang, người có nhiều năm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cho rằng, thị trường cuối năm 2024 đang có cú hích nhẹ, tạo hiệu ứng tâm lý kỳ vọng cho nhà đầu tư. Giá đất nền thổ cư sẽ tăng nhẹ.

Tuy nhiên, theo ông Quang, nhà đầu tư tránh gom đất nền chờ tăng giá khi dự kiến nguồn cung khan hiếm. Lý do là đất nền khó tăng giá đột phá vì tính thanh khoản đang ở mức thấp, tồn kho đất nền ở nhiều tỉnh thành còn rất lớn. Thời điểm cuối năm 2025, thị trường đất nền sẽ chỉ khởi sắc ở những khu vực gần trung tâm các đô thị hoặc vùng ven các đô thị. Còn những đất nền có vị trí vùng sâu, vùng xa sẽ mất thêm thời gian.