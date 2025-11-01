Sau khi các ông lớn Vingroup, Ecopark, Kinh Bắc… đổ bộ, tỉnh nhỏ nhất Việt Nam sẽ có thêm dự án tòa tháp đôi cao 36 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên vừa phát thông báo mời đầu tư Khu B - Khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang với tổng vốn hơn 12.101 tỷ đồng.

Dự án nằm trên địa bàn xã Nghĩa Trụ và xã Phụng Công, quy mô dân số khoảng 9.400 người. Khu đất làm dự án có diện tích hơn 28ha, nguồn gốc là đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và đất công ích do địa phương quản lý.

Tại đây sẽ xây 406 căn nhà ở liền kề; 44 căn biệt thự; 2 công trình hỗn hợp CT-01 và CT-02 cao 36 tầng nổi, 3 tầng ngầm, dùng để ở kết hợp thương mại dịch vụ; 2 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng nổi, 1 tầng hầm; 2 công trình thương mại dịch vụ cao 5 tầng.

Bên cạnh đó, còn trường mầm non cao 3 tầng, trường tiểu học cao 3 tầng, trường trung học cơ sở cao 4 tầng, nhà văn hoá cao 3 tầng, công trình y tế cao 2 tầng. Tiến độ hoàn thành dự án trong 4 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư.

Ngoài dự án trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cũng đang tìm chủ cho 2 dự án khác trên địa bàn.

Thứ nhất là Khu đô thị Tân Tiến (Ecoland City) tại xã Việt Tiến, có tổng vốn đầu tư gần 7.661 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 66ha và quy mô dân số khoảng 9.800 người.

Cơ cấu sản phẩm gồm 780 căn nhà ở liền kề, 546 căn biệt thự, công trình hỗn hợp cao 18 tầng, 2 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng, 2 công trình thương mại dịch vụ cao 3 tầng. Ngoài ra còn các công trình trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở cao 3 tầng, nhà văn hóa cao 2 tầng, công trình y tế cao 2 tầng.

Tiến độ hoàn thành dự án trong thời hạn 5 năm. Cụ thể, từ tháng thứ 1 - 10 thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tháng thứ 11 - 20 xây các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, tháng thứ 21 - 30 xây các dãy nhà ở thấp tầng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tháng thứ 31 - 57 xây các công trình cao tầng và đưa một phần dự án đi vào hoạt động, tháng thứ 58 – 60 đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

Thứ hai là Khu nhà ở đô thị mới thị trấn Ân Thi 1 tại xã Ân Thi. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 777 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất gần 9ha (chủ yếu là đất trồng lúa, đất giao thông, thuỷ lợi), quy mô dân số khoảng 730 người. Tại đây sẽ xây 185 căn nhà ở liền kề, 38 căn biệt thự 38 căn cùng các công trình thương mại dịch vụ, trường mầm non, nhà văn hoá, bãi đỗ xe.

Công trình dự kiến hoàn thành trong 4 năm. Trong đó, từ tháng thứ 1 - 9 thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tháng thứ 10 - 19 xây các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, tháng thứ 20 - 36 xây các dãy nhà ở thấp tầng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tháng thứ 25 - 46 xây công trình thương mại dịch vụ và đưa một phần dự án đi vào hoạt động, tháng thứ 47 - 48 đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

Hưng Yên đang trở thành một trong những tâm điểm của thị trường bất động sản miền Bắc nhờ sự xuất hiện của loạt dự án tỷ đô. Đứng vị trí đầu bảng là khu đô thị Ecopark với quy mô khoảng 500 ha, tổng mức đầu tư tới 10 tỷ USD – hiện là đại dự án lớn nhất tỉnh.

Song song, Vinhomes cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với hai dự án kế tiếp: Vinhomes Ocean Park 2 (460 ha, 1,6 tỷ USD) và Vinhomes Ocean Park 3 (290 ha, 1,4 tỷ USD), góp phần hình thành chuỗi đại đô thị phía Đông Hà Nội.

Không chỉ có Ecopark và Vinhomes, năm 2025 thị trường Hưng Yên tiếp tục sôi động với loạt dự án mới. Đầu tiên là khu đô thị Centerville tại Văn Giang do DCI đầu tư, quy mô 50 ha với tổng vốn gần 17.000 tỷ đồng. Tiếp đến, Alluvia City của Xuân Cầu Holdings được triển khai trên diện tích gần 200 ha, vốn hơn 31.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại Khoái Châu, dự án Trump International Hưng Yên do Trump Organization hợp tác cùng Kinh Bắc phát triển khu đô thị – du lịch sinh thái – sân golf với tổng vốn trên 39.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh còn một số dự án đáng chú ý như phân khu A – Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 (Phố Nối) gần 35.000 tỷ đồng, Khu đô thị mới Kiến Giang vốn gần 9.700 tỷ đồng, Khu đô thị mới xã Tân Bình – phường Tiền Phong của Eurowindow hơn 8.000 tỷ đồng và Khu đô thị Song An – Trung An (Vũ Thư) do DragonGroup đầu tư trên 4.200 tỷ đồng.



