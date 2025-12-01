Sau khi các ông lớn Vingroup, Sungroup, BIM Group,... đổ bộ, đặc khu lớn nhất cả nước sắp có thêm khu nghỉ dưỡng phức hợp gần 1,3 tỷ USD

CTCP Enclave Phú Quốc vừa công bố báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phức hợp Enclave Phú Quốc. Dự án được triển khai tại ấp Bãi Thơm và Đá Chồng, đặc khu Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, và được chia thành hai khu chính.

Theo đó, khu 1 rộng hơn 26,5 ha, phát triển khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hòn Một, kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khu 3 với diện tích gần 169,7 ha là khu du lịch, vui chơi giải trí, gồm công viên chuyên đề, khu dân cư, các trục phố đi bộ và quảng trường, nhằm kết nối con người với cảnh quan tự nhiên và vùng biển.

Trong khu 3, khu dân cư dự kiến đón khoảng 6.000 người, bao gồm 335 lô biệt thự, 627 lô nhà ở liên kế và 538 căn nhà ở xã hội. Tổng hệ thống lưu trú của dự án (khu 1 và 3) gồm khoảng gần 3.500 phòng, trong đó 3.100 phòng khách sạn và căn hộ du lịch cùng 335 căn biệt thự nghỉ dưỡng. Dự kiến số lượng khách du lịch và nhân viên phục vụ lên đến khoảng hơn 18.000 người/ngày.

Mục tiêu của dự án là hình thành một khu nghỉ dưỡng phức hợp, bao gồm nghỉ dưỡng cao cấp, nghỉ dưỡng sinh thái, dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí và công viên chuyên đề, nhằm biến Bãi Thơm thành điểm đến du lịch đặc sắc phía Đông Bắc đảo, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế Phú Quốc. Cả hai khu 1 và 3 đều giáp biển và vườn quốc gia Phú Quốc.

Tổng mức đầu tư dự án gần 34.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 980 tỷ đồng, chi phí xây dựng gần 23.000 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác. Vốn chủ đầu tư phải tối thiểu 15% tổng vốn, tương đương hơn 5.000 tỷ đồng.

Tiến độ triển khai chi tiết hiện chưa được công bố. Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 5 ngày 23/8/2021, dự án có tổng vốn 9.800 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ quý IV/2022 đến quý II/2026.

Cả khu 1 và khu 3 của dự án đều giáp biển và vườn quốc gia Phú Quốc. Nguồn: ĐTM

Ngoài khu 1 và 3, khu 2 rộng khoảng 142 ha hiện chưa được xem xét chủ trương đầu tư. Sau khi được phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đảo Phú Quốc (chuyển từ đất nông nghiệp sang đất du lịch), khu này sẽ được lập quy hoạch phân khu, đấu nối với khu 1 và 3 và xem xét chủ trương đầu tư trong tương lai.

Dự án nằm trong tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch sinh thái và dân cư làng nghề Bãi Thơm, với quy mô hơn 342 ha, bao gồm các khu nghỉ dưỡng cao cấp, sinh thái, dịch vụ du lịch, giải trí thể thao biển, công viên chuyên đề, khu dân cư và khu dân cư làng nghề.

Trong đó nổi bật là Grand World Phú Quốc của Vingroup, Park Hyatt Phú Quốc của BIM Group cùng các tổ hợp Bãi Kem, Hòn Thơm, Sun Grand City New An Thới và Hòn Thơm Paradise Island của Sun Group.

Sau sáp nhập, An Giang là tỉnh có nhiều đặc khu nhất cả nước, với 3 đặc khu, bao gồm: Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu. Đáng chú ý, đặc khu Phú Quốc chính là đặc khu lớn nhất cả nước ở mọi chỉ số về diện tích, dân số lẫn kinh tế. Đặc khu Phú Quốc có diện tích tự nhiên là hơn 575 km2, quy mô dân gần 158.000 người, vượt trội so với 12 đặc khu còn lại trên cả nước.