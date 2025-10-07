Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau khi chuyển khoản 1,3 tỷ đồng đến số tài khoản 056619051999 tại Sacombank, nam sinh 2006 yêu cầu hoàn tiền nhưng không được, liền báo công an

07-10-2025 - 15:22 PM | Smart Money

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Một sinh viên năm 2 đã mất 1,3 tỷ đồng do mắc bẫy mạo danh công an của các đối tượng lừa đảo.

Theo Báo Gia Lai, ngày 5/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận đơn của em N.D.G. (SN 2006, sinh viên năm thứ 2, ở trọ tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) về việc bị các đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng.

Ban đầu, G. nhận được điện thoại từ số lạ. Một người đàn ông tự xưng là Trung úy Nam, công tác tại Công an thành phố Hà Nội, thông báo G. là người bán thông tin cá nhân cho người khác sử dụng tạo tài khoản ảo để rửa tiền phi pháp, cần hợp tác điều tra.

Để G. tin tưởng, đối tượng bật camera cho G. nhìn thấy hình ảnh 1 sĩ quan công an mặc quân phục cùng các công cụ hỗ trợ; yêu cầu G. phải giữ bí mật với người thân trong 72 tiếng đồng hồ, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Sau đó, G. bị yêu cầu nộp tiền vào tài khoản chỉ định để chứng minh mình vô tội và sẽ được trả lại sau đó. Khi G. trả lời không có tiền, bọn chúng gửi một thông báo về việc cử sinh viên tham gia chương trình du học ngắn hạn tại Nhật Bản, yêu cầu G. gửi về cho gia đình để xin tiền.

G. gửi những hình ảnh này cho mẹ mình là bà T. Tưởng thật, bà T. đã gom góp tiền dành dụm và vay thêm người thân để chuyển khoản cho con trai 4 lần với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng để tham gia chương trình du học nước ngoài.

Sau khi nhận tiền của mẹ, G. chuyển toàn bộ số tiền đến tài khoản số 056619051999 (Sacombank), tên Nguyen Thanh Dat. Không được hoàn lại số tiền nói trên, G. đã đến cơ quan công an trình báo.

Trước đó, giữa tháng 7-2025, em L.H.D.T. (SN 2004, ở trọ tại phường Quy Nhơn Đông) cũng bị lừa 450 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.

Theo Báo Gia Lai

Linh San (TH)

An ninh tiền tệ

