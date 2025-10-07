Có 1,6 tỷ, mẹ chồng khuyên mua vàng nhưng không nghe mà dồn tiền mua đất, sau 3 năm, người phụ nữ thừa nhận: "Tôi lãi vài trăm triệu nhưng vẫn hối hận"

Dưới đây là chia sẻ của chị N.T.H (40 tuổi, Hà Nội):

Tôi năm nay 40 tuổi, làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu. Ba năm trước, sau nhiều năm tiết kiệm, tôi có trong tay khoảng 1 tỷ 6. Khi ấy, mẹ chồng khuyên nên mua vàng tích trữ, vì vàng giữ giá tốt và dễ bán khi cần. Nhưng tôi nghĩ khác. Với tôi, vàng là kênh dành cho người lớn tuổi, ít rủi ro nhưng không hấp dẫn. Tôi muốn thử đầu tư vào đất, vì tin rằng giá có tiềm năng tăng vọt.

Tôi tìm hiểu, khảo sát và quyết định mua một mảnh đất ở Bắc Ninh, giá 1 tỷ 6. Khu vực này nằm gần khu công nghiệp, dân cư đông, hạ tầng đang mở rộng, nên tôi kỳ vọng giá sẽ tăng nhanh trong vài năm. Khi đó, giá vàng trong nước chỉ quanh mức 65–66 triệu đồng/lượng. Nếu mua vàng, với số tiền này tôi có thể mua được khoảng 24–25 lượng.

Từ 2023 đến nay, giá vàng tăng mạnh, đến nay đã chạm mốc 140 triệu đồng/lượng – tức tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng ba năm. Nếu mua vàng vào 3 năm trước, đến nay 24 lượng vàng đã có giá hơn 3 tỷ đồng.

Trong khi đó, thị trường bất động sản tại Bắc Ninh lại trầm lắng. Mảnh đất tôi mua hiện được môi giới định giá khoảng 2 tỷ đồng, tức lãi hơn 400 triệu sau ba năm. So với gửi tiết kiệm hay đầu tư ngắn hạn, mức sinh lời này không tệ, nhưng nếu so với vàng, rõ ràng tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt hơn.

Là người làm kế toán, tôi hiểu rằng mọi khoản đầu tư đều có tính thời điểm. Ba năm qua, lạm phát, biến động kinh tế và tâm lý trú ẩn an toàn khiến vàng trở thành kênh được nhiều người tìm đến. Còn bất động sản, đặc biệt là đất nền vùng ven, không còn tăng giá mạnh như giai đoạn 2018–2021, do thanh khoản giảm và nhà đầu tư thận trọng hơn. Mảnh đất tôi mua vẫn giữ được giá trị, nhưng không dễ bán khi cần tiền.

Nhìn lại, tôi không cho rằng mua đất là sai. Thực tế, khoản đầu tư này vẫn có lãi, và về dài hạn, nếu khu vực được quy hoạch tốt, giá đất vẫn có thể tăng. Tuy nhiên, tôi thừa nhận mình đã quá tập trung vào một kênh duy nhất, thay vì phân bổ vốn linh hoạt hơn. Nếu khi ấy tôi chia nhỏ khoản tiền – một phần mua đất, một phần mua vàng – kết quả có lẽ sẽ khác.

Trải nghiệm này giúp tôi rút ra bài học thực tế: thay vì tin rằng "đất luôn thắng vàng" hay ngược lại, mỗi giai đoạn sẽ có kênh đầu tư phù hợp riêng. Điều quan trọng là đánh giá đúng bối cảnh, mục tiêu và khả năng tài chính của mình.

Ba năm qua, tôi có lãi, nhưng vẫn tiếc. Tiếc không phải vì đất không tăng giá, mà vì đã bỏ qua cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư – điều mà giờ, tôi mới thật sự hiểu rõ giá trị của nó.