Sau khi gội đầu xong để khô tự nhiên hay sấy tóc? Câu trả lời khiến nhiều người phải thay đổi thói quen

Gội đầu là thói quen chăm sóc cá nhân hàng ngày, tưởng chừng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe da đầu và chất lượng mái tóc. Sau khi gội, nên để tóc khô tự nhiên hay dùng máy sấy tóc mới là cách đúng? Đây là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn và cũng chính là thói quen mà không ít người đang vô tình thực hiện sai.

Sau khi gội đầu nên làm gì để tóc khô?

Phần lớn mọi người đều e ngại việc sấy tóc vì cho rằng nhiệt độ cao là “kẻ thù” của mái tóc. Nhận định này không sai. Khi sấy với gió nóng, lượng nước trong thân tóc bốc hơi nhanh, khiến sợi tóc mất đi độ ẩm tự nhiên, lớp biểu bì dễ bong tách. Nhiệt độ cao còn phá hủy các liên kết disulfide trong keratin, thành phần cấu trúc chính của tóc, làm sợi tóc trở nên khô giòn, dễ gãy rụng.

Không chỉ vậy, các sắc tố trên tóc, đặc biệt là melanin, cũng dễ bị tổn thương dưới tác động nhiệt. Khi melanin bị phá vỡ, tóc không chỉ xơ rối mà còn nhanh chóng ngả vàng, kém sức sống.

Tác hại của máy sấy còn lan tới da đầu. Hơi nóng làm tăng tốc độ bay hơi nước trên bề mặt, khiến lớp sừng khô, dễ bong tróc, gây ngứa và thậm chí làm suy giảm hàng rào bảo vệ tự nhiên. Việc lạm dụng máy sấy trong thời gian dài có thể dẫn tới tình trạng da đầu nhạy cảm, dễ viêm và tóc yếu đi trông thấy.

Nhiều người vì sợ hư tổn mà lựa chọn để tóc khô tự nhiên. Tuy nhiên, cách này cũng không thực sự tốt cho cả tóc lẫn sức khỏe.

Tóc ướt cần thời gian dài mới khô hoàn toàn, đặc biệt là tóc dài và dày. Nếu gội đầu vào buổi tối rồi để tóc ướt đi ngủ, cơ thể dễ bị nhiễm lạnh. Với thời tiết mùa đông, mái tóc chưa khô khi phải ra ngoài còn có thể khiến da đầu bị kích thích đột ngột bởi không khí lạnh, dẫn đến đau đầu, cảm cúm hay thậm chí đau nửa đầu.

Bên cạnh đó, ở nhiệt độ thấp, lớp biểu bì tóc có xu hướng đóng chặt lại nhanh chóng. Điều này tưởng chừng có lợi nhưng thực chất lại khiến sợi tóc trở nên cứng, dễ gãy và kém đàn hồi.

Rõ ràng, cả hai phương pháp đều có ưu và nhược điểm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị, làm khô tóc bằng máy sấy vẫn là lựa chọn tối ưu, với điều kiện phải áp dụng đúng cách. Việc này vừa giúp tóc khô nhanh, tránh nguy cơ cảm lạnh, vừa giảm thiểu tổn thương do nhiệt gây ra.

Một số nguyên tắc quan trọng khi sấy tóc:

1. Thấm khô tóc bằng khăn trước khi sấy

Ngay sau khi gội, hãy dùng khăn bông mềm thấm nhẹ nhàng để loại bỏ nước thừa. Tránh chà xát mạnh vì dễ làm rối và gãy tóc. Khi tóc đã ráo nước một phần, mới sử dụng máy sấy để hoàn tất. Một số người còn áp dụng cách sấy nhẹ trong vài phút, sau đó để tóc khô tự nhiên đến hết.

2. Ưu tiên chế độ gió mát, tốc độ thấp

Hạn chế tối đa việc sấy ở chế độ nhiệt cao. Thay vào đó, hãy chọn chế độ gió mát hoặc ấm nhẹ, với tốc độ thấp để giảm nguy cơ mất nước của sợi tóc. Luôn giữ máy sấy cách da đầu khoảng 15 - 20 cm, di chuyển liên tục và không tập trung quá lâu vào một vùng.

3. Sấy phần chân tóc trước

Nhiều người thường chú ý làm khô phần ngọn trước để tránh tóc nhỏ xuống người và sàn nhà. Thực tế, nước vẫn chảy từ chân tóc xuống, khiến đuôi tóc phải chịu tác động nhiệt nhiều lần, dễ hư tổn. Vì vậy, hãy bắt đầu từ chân tóc, sau đó mới di chuyển dần xuống ngọn. Khi sấy chân tóc, cũng cần lưu ý khoảng cách để không làm bỏng da đầu.

Dù máy sấy có nhiều tiện lợi, không phải lúc nào cũng cần sử dụng. Nếu bạn có thời gian, thời tiết ấm áp, việc để tóc khô tự nhiên đến 70 - 80% rồi mới sấy nốt phần còn lại là cách kết hợp hợp lý. Cách này vừa tiết kiệm thời gian, vừa hạn chế tác động nhiệt lên tóc.

Đặc biệt, với những người tóc yếu, dễ gãy hoặc đang phục hồi sau hóa chất, việc hạn chế sấy nhiệt sẽ giúp tóc hồi phục tốt hơn.

(Tổng hợp)