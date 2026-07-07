Sau khi Vingroup, T&T,... đổ bộ, tỉnh từng rộng nhất Việt Nam sắp có thêm khu đô thị hơn 7.200 tỷ đồng

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An vừa phát thông báo mời đầu tư Dự án Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 (giai đoạn 1) tại xã An Châu, thuộc Khu kinh tế Đông Nam.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.226 tỷ đồng, được triển khai tại xã An Châu (trước đây thuộc huyện Diễn Châu), với mục tiêu hình thành khu đô thị kết hợp thể thao, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp.

Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển khu nhà ở dọc trục đường N2 và khu vực sân golf, gồm chung cư, nhà liền kề, biệt thự và các lô đất ở đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Bên cạnh đó, dự án còn bố trí tổ hợp du lịch - dịch vụ rộng 14,9 ha, công viên chuyên đề 11,7 ha, công viên cây xanh 1,9 ha, khu thể dục thể thao 70,5 ha, sân golf 18 hố, cùng khu thương mại - dịch vụ cao tối đa 3 tầng, khu y tế cao tối đa 2 tầng, trường mầm non cao tối đa 3 tầng và hai nhà văn hóa cao tối đa 2 tầng.

Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện theo đề xuất của nhà đầu tư và quy định hiện hành, trong đó hạng mục sân golf phải hoàn thành trong thời gian không quá 36 tháng kể từ ngày được giao hoặc thuê đất.

Trước đó, đầu năm 2024, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2.

Theo quy hoạch, khu vực nghiên cứu có diện tích hơn 686 ha, phía Bắc giáp đường N2 thuộc Khu kinh tế Đông Nam; phía Nam giáp đền Cuông, núi Đặng và núi Mộ Dạ; phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Đồ án được chia thành 4 phân khu chức năng, gồm: khu đô thị dịch vụ phụ trợ (109 ha), khu đô thị trung tâm và nhà ở sinh thái (153 ha), khu đô thị du lịch và dịch vụ (182 ha) và khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao (242 ha).

Thời gian qua, Nghệ An liên tục thu hút các doanh nghiệp bất động sản lớn như Vingroup, T&T và Eurowindow triển khai các dự án quy mô lớn.

Cuối năm 2025, Tập đoàn T&T đã đề xuất đầu tư khu đô thị quy mô gần 237 ha tại Khu đô thị Tây Nam TP. Vinh (cũ), với tổng vốn dự kiến khoảng 33.700 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025-2030 theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. Doanh nghiệp cũng đề nghị UBND tỉnh sớm hoàn thiện thủ tục để lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức đấu thầu.

Trước đó, Vingroup đã hiện diện tại Nghệ An với nhiều dự án như Khu vui chơi giải trí Cửa Hội, cải tạo Khu B - Chung cư Quang Trung (TP. Vinh) và tổ hợp khách sạn, vui chơi giải trí, biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội.

Trong khi đó, Eurowindow cũng đang phát triển nhiều khu đô thị tại TP. Vinh với các dự án tiêu biểu như Eurowindow Sport Garden, Eurowindow Central Avenue và Nghi Liên Urban Area.