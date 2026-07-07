Tỉnh được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, FPT... đổ về, sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam, xuất hiện đề xuất đầu tư siêu dự án hơn 142.000 tỷ đồng

Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị - dịch vụ Ninh Xuân.

Dự án do liên danh các nhà đầu tư gồm Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi đề xuất.

Theo hồ sơ đề xuất, dự án Khu đô thị - dịch vụ Ninh Xuân có quy mô khoảng 1.441 ha, nằm trên địa bàn các xã Tân Định, Nam Ninh Hòa và Tây Ninh Hòa. Dự án được quy hoạch với quy mô dân số khoảng 243.000 người, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 142.657 tỷ đồng.

Theo đề xuất, dự án sẽ phát triển khoảng 44.668 căn nhà ở thương mại, 7.175 căn nhà ở xã hội; đồng thời đầu tư hệ thống công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và 3 khu tái định cư với khoảng 12.317 căn, hướng tới hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ ở phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý và phản biện về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được phê duyệt, các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng cũng như định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ; làm rõ quy mô, phạm vi, ranh giới dự án; đánh giá tính khả thi, tiến độ thực hiện, nguồn lực đầu tư và bảo đảm sự đồng bộ với hệ thống quy hoạch cùng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tập trung góp ý về công tác quy hoạch, sử dụng đất; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chính sách an sinh xã hội, đào tạo, chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng...

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu vực, hình thành không gian đô thị mới hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Thời gian qua, Khánh Hòa đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn lớn đến đầu tư các dự án quy mô. Trong đó, Sun Group đang là chủ đầu tư hàng loạt dự án như Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang, Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã và Khu đô thị mới Đầm Môn…

Bên cạnh đó, Vingroup đang triển khai Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, còn Tập đoàn FPT cũng xúc tiến hai dự án quy mô lớn gồm Khu đô thị công nghệ và Khu công nghệ số tập trung.