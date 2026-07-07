Hạ tầng đột phá nâng tầm bất động sản Kiến Xương, Hưng Yên

Khi "tứ đại xung lực" cùng hội tụ

Nhiều nhà đầu tư giàu kinh nghiệm thường chia sẻ một nguyên lý là hãy đi trước hạ tầng một bước và tìm nơi dòng tiền có thể tối ưu hóa biên độ lợi nhuận. Tại các thị trường giáp ranh thủ đô, với ngân sách khoảng 2 tỷ đồng, cơ hội tìm kiếm một quỹ đất trung tâm, pháp lý hoàn chỉnh và có dư địa tăng trưởng ngày càng thu hẹp. Đó là lý do vì sao sự chú ý đang đổ dồn về xã Kiến Xương, Hưng Yên, khu vực được ví như một "vùng trũng" đầu tư đang bước vào chu kỳ đón nhận dòng vốn mới.

Sức hút của khu vực này được bảo chứng bởi mạch đập của bốn công trình hạ tầng trọng điểm bao gồm tuyến cao tốc CT.08, khu kinh tế tự do, cảng nước sâu Diêm Điền và quy hoạch sân bay.

Đầu tiên là tuyến cao tốc CT.08 Ninh Bình - Hải Phòng với chiều dài 117 km và tổng vốn đầu tư gần 19.800 tỷ đồng, đưa khu vực hòa vào hành lang kinh tế, logistics xuyên suốt của dải ven biển phía Bắc, trong đó dự án sở hữu lợi thế lớn khi cách nút giao cao tốc này chỉ 6 phút di chuyển.

Song song với đó, mô hình khu kinh tế tự do nằm cách dự án 10 phút di chuyển được nghiên cứu phát triển kết hợp cùng kế hoạch nâng cấp bến Diêm Điền cách dự án 30 phút để đón tàu container tải trọng lớn lên đến 200.000 tấn đang mở ra triển vọng đưa nơi đây thành hub giao thương quốc tế.

Parama Central Park cách cảng biển nước sâu Diêm Điền 30 phút di chuyển (Nguồn ảnh: Chủ đầu tư)

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức chính là quy hoạch sân bay Hưng Yên chỉ cách dự án 15 phút di chuyển, tạo xung lực mạnh mẽ thu hút dòng vốn FDI.

Khi cả bốn động lực này cùng kích hoạt, thị trường sẽ dịch chuyển theo kịch bản tất yếu là công nghiệp bứt phá sẽ kéo theo một lượng chuyên gia lớn cùng lực lượng kỹ sư và lao động trình độ cao về đây làm việc, từ đó giúp thu nhập cải thiện và tạo ra nhu cầu khổng lồ về không gian sống, kinh doanh thương mại.

Parama Central Park: Lời giải cho bài toán an cư và đầu tư

Nắm giữ vị trí tâm điểm trong chiến lược phát triển đô thị, Parama Central Park tọa lạc phía Đông đường tỉnh ĐT.457, cách UBND xã chỉ 2 phút di chuyển, đang là dự án tiên phong đón trọn dòng chảy giao thương này. Dự án được phát triển trên quỹ đất 4,9 ha, mật độ xây dựng khoảng 41%, giới hạn 175 sản phẩm gồm 112 liền kề, 44 shophouse và 19 biệt thự với sổ hồng sẵn sàng trao tay từng lô, mức đầu tư khởi điểm chỉ từ 1,9 tỷ đồng.

Parama Central Park kiến tạo khu đô thị hiện đại và đáng sống bậc nhất Kiến Xương, Hưng Yên. (Nguồn ảnh: Parama Central Park)

Sức hấp dẫn của dự án nằm ở việc tọa lạc tại giao điểm của hai lớp nhu cầu. Một mặt, dự án kết nối trực tiếp với lõi cư dân hiện hữu đầy đủ tiện ích hành chính, giáo dục, y tế của Kiến Xương, Hưng Yên. Mặt khác, đây là tâm điểm đón đầu làn sóng dịch chuyển của lực lượng nhân sự chất lượng cao làm việc tại các khu phụ cận.

Điểm khác biệt giúp Parama Central Park thuyết phục những nhà đầu tư khắt khe chính là tư duy kiến tạo không gian sống dựa trên nền tảng kinh tế trải nghiệm. Lần đầu tiên tại khu vực, một hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh được hiện thực hóa với chuỗi bốn công viên nội khu, phố đi bộ, sân pickleball thời thượng, đường dạo ven kênh sinh thái cùng các không gian ẩm thực, cafe và mua sắm sầm uất.

Mô hình này đảm bảo cho dự án một sức sống nội sinh mạnh mẽ khi ban ngày nhẹ nhàng với không gian sống xanh, rèn luyện sức khỏe, còn buổi tối sôi động với nhịp đập thương mại, giải trí. Đây chính là chìa khóa tạo nên giá trị ở thực, yếu tố quyết định tính thanh khoản và khả năng khai thác dòng tiền cho thuê hay tự doanh bền vững cho bất động sản.

Trong bối cảnh nguồn cung đô thị đồng bộ tại địa phương còn rất hạn chế, những sản phẩm đi đầu có pháp lý rõ ràng như Parama Central Park là một tài sản tích sản an toàn, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của toàn vùng.

Thông tin chi tiết dự án:

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư SMC

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