Quy hoạch 100 năm Hà Nội: "Cú hích" định danh bất động sản ven hồ

Đặc biệt, những quỹ đất nhà ở "cận hồ kế công viên" tại khu vực trung tâm được coi như "di sản " không thể tái tạo đang xác lập vị thế độc tôn, trở thành mục tiêu săn lùng hàng đầu của giới thượng lưu.

Bất động sản ven hồ: Chuẩn "xa xỉ" mới được định hình từ Quy hoạch thế kỷ

Có một thời, "ở trung tâm" gần như đồng nghĩa với "ở đẳng cấp". Khoảng cách tới Hồ Gươm, phố cổ hay các trục thương mại lớn từng là thước đo phổ biến để định giá một bất động sản cao cấp. Người mua sẵn sàng chấp nhận mật độ xây dựng dày đặc, thiếu không gian xanh hay áp lực giao thông để đổi lấy một địa chỉ mang tính biểu tượng.

Tuy nhiên, tư duy đang lùi bước trước hai biến số lớn: giới hạn khắc nghiệt của không gian đô thị và sự thay đổi trong khẩu vị của giới tinh hoa. Việc Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm với định hướng siết chặt quỹ đất lõi, ưu tiên phát triển cảnh quan đô thị, công cộng, đồng thời, hạn chế phát triển nhà riêng lẻ chính là tuyên ngôn "đóng chặt" với các quỹ đất dành cho nhà ở thấp tầng nội đô.

Sự khan hiếm mang tính chất "di sản" do quy hoạch này lại xuất hiện đúng lúc tầng lớp thượng lưu Việt Nam đang bùng nổ. Theo The Wealth Report 2026 của Knight Frank, Việt Nam được dự báo nằm trong Top 4 quốc gia có tốc độ gia tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2026-2031. Khi tầng lớp tài sản lớn mở rộng, giới siêu giàu đang dịch chuyển mạnh mẽ từ tư duy "sống lớn" sang "sống chất". Trong đó, loại hình bất động sản ven mặt nước (waterfront) chính là yếu tố rõ nét nhất cho việc dịch chuyển tư duy đó. Theo Knight Frank, loại hình sản phẩm mặt nước trên thế giới ghi nhận mức chênh lệch thuộc nhóm cao nhất thị trường, thường có giá cao hơn khoảng 50% so với bất động sản cùng phân khúc, khoảng chênh lệch này đến từ sự khan hiếm do giới hạn tự nhiên. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về không gian xanh cũng cho thấy việc sống gần mặt nước giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng và nâng cao chất lượng sống, khiến người mua thực chất không chỉ trả tiền cho tầm nhìn, mà cho một vị thế được định danh từ "sống chất"...

Xu hướng này đang hiện diện ngày càng rõ tại Hà Nội. Thành phố hiện có khoảng 120-130 hồ tự nhiên và nhân tạo, nhưng chỉ còn dưới 10 khu vực đủ điều kiện phát triển các dự án đô thị ven hồ. Điều khan hiếm nhất của thị trường là những quỹ đất có thể kiến tạo không gian sống bên mặt nước.

Theo khảo sát giá thị trường nhà phố thấp tầng mặt hồ tại Hà Nội, dòng sản phẩm nhà phố ven hồ luôn duy trì mức giá vô cùng đắt đỏ: khu vực Hồ Gươm có giá bán đã vượt mốc 2 tỷ đồng/m2; khu vực Hồ Tây ghi nhận mức giá đến 1,5 tỷ đồng/m²; trong khi giá bán tại các khu vực hồ Giảng Võ, hồ Thanh Xuân hay hồ Vinhomes Green Bay Mễ Trì… cũng chạm mốc 1 tỷ - 1,2 tỷ đồng/m2. Mặc dù giá bán luôn thiết lập mặt bằng giá cao tuy nhiên, nhà phố ven hồ rao bán luôn ghi nhận trong tình trạng "nhỏ giọt".

Central Lakeside - Dự án ven hồ nội đô hiếm hoi đang tạo sức hút trên thị trường

Giữa bối cảnh nguồn cung thấp tầng ven hồ ngày càng khan hiếm, Central Lakeside nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới thượng lưu khi sở hữu tọa độ vàng đáp ứng trọn vẹn "khẩu vị" của giới tinh hoa nhờ vị thế tiếp giáp hồ điều hòa Trung Văn và đối diện ngay với công viên, hồ Mễ Trì. Được bao bọc bởi 3 mặt hồ và công viên rộng tới 20ha, dự án kiến tạo chất sống "resort" đích thực, mang đến đặc quyền nghỉ dưỡng thanh bình ngay thềm nhà giữa lòng nội đô. Dự án được phát triển trên quỹ đất 3,85 ha với 112 căn nhà phố và tòa tháp đôi với 402 căn hộ hạng sang cùng một Club house đẳng cấp dành cho các chủ sở hữu: Bể bơi 4 mùa, Gym – Yoga,…

Bên cạnh đó, Central Lakeside không hình thành trên một khu vực đang chờ phát triển, mà nằm giữa một cộng đồng dân cư đã hiện hữu. Khu vực Trung Văn hiện quy tụ khoảng 18 tòa chung cư với hơn 100.000 cư dân, tạo nên nguồn khách hàng ổn định cho các hoạt động thương mại và dịch vụ. Đây là lợi thế không dễ có được đối với dòng sản phẩm nhà phố thương mại khi nhiều dự án mới thường phải mất nhiều năm để hình thành mật độ cư dân đủ lớn.

Central Lakeside là một trong số ít dự án nội đô sở hữu lợi thế kế cận gần 20 ha mặt nước và công viên

Trong bối cảnh đó, giá thuê bất động sản thấp tầng tại Trung Văn được ghi nhận nằm trong nhóm cao của thị trường, phản ánh sức cầu sử dụng không gian thương mại - dịch vụ đang tăng song hành với tốc độ phát triển khu vực.

Xứng tầm với giá trị cho tọa độ hưởng sức nóng thị trường đó, mỗi căn nhà phố tại Central Lakeside đều mang đậm dấu ấn của phong cách kiến trúc "may đo" hạng sang với quy mô 5 tầng một tum. Sự tỉ mỉ trong thiết kế kết hợp cùng hệ thống vật liệu hoàn thiện tinh tuyển và công năng sử dụng được tính toán tối ưu đã tạo nên những không gian sống vừa sang trọng, vừa thể hiện rõ nét vị thế độc tôn của gia chủ.

Hơn thế nữa, Central Lakeside còn là một khối tài sản truyền đời mang lại sự an tâm tuyệt đối nhờ pháp lý sở hữu lâu dài cùng cam kết tiến độ bàn giao rõ ràng vào tháng 12/2026. Đặc biệt, trong bối cảnh các bất động sản ven hồ lân cận đang neo ở mức từ 600 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/m², Central Lakeside mang đến một cơ hội vô cùng hấp dẫn với mức giá bán đất giai đoạn ra mắt rất hợp lý, chỉ từ 370 triệu/m².

Sự kết hợp giữa không gian mặt hồ khan hiếm, tiêu chuẩn hoàn thiện cao và mức giá cạnh tranh đang giúp Central Lakeside ghi nhận sự quan tâm lớn trên thị trường bất động sản hạng sang hiện nay.