Onsen Villas và xu hướng đưa khoảng cách đến khoáng nóng từ 100 km về 0 km

Nghịch lý của người thành đạt: Dư dả tài chính nhưng thiếu thời gian

Hàng triệu người trên thế giới đang dành hàng giờ thậm chí cả ngày trên đường để tìm đến các suối khoáng nóng tự nhiên. Từ du khách Mỹ lái xe hàng trăm dặm đến các suối khoáng ở Colorado hay Arkansas, người Nhật bay từ thành thị đến các onsen xa xôi để duy trì Toji (liệu pháp chữa lành bằng suối nước nóng kéo dài) hay du khách Iceland phải vượt quãng đường tương tự để tìm đến tổ hợp khoáng nóng Blue Lagoon. Ở Việt Nam, đó là câu chuyện cả gia đình phải sắp xếp hành lý, lái xe khoảng vài chục hay hàng trăm km đến các suối khoáng ở Kim Bôi, Thanh Thủy, Quảng Ninh, Quảng Bình…nhưng thời gian trải nghiệm có khi chỉ được vài ngày trong cả năm. Trong khi đó, các nghiên cứu cho thấy với khoáng nóng, hiệu ứng tích lũy đóng vai trò quan trọng: việc duy trì một tần suất thường xuyên mới thực sự có lợi cho sức khoẻ hơn là trải nghiệm vài ngày hay vài giờ.

Tuy nhiên, với giới tinh hoa bận rộn, quỹ thời gian hạn hẹp khiến những chuyến đi nghỉ dưỡng trở thành "xa xỉ" khó thực hiện thường xuyên. Đó chính là nghịch lý mà 99 Onsen Villas tại Alluvia City – Thành phố sinh thái khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng – đang khéo léo giải quyết: mang nguồn khoáng nóng tự nhiên dẫn thẳng vào tư gia, biến trải nghiệm resort cao cấp thành một phần của cuộc sống thường nhật, không cần di chuyển xa, không cần sắp xếp lịch trình.

Giữa nhịp sống bận rộn, điều mà người thành đạt thiếu không phải là bài toán tài chính, mà là quỹ thời gian để thực sự nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng

Nằm trong phân khu Alluvia Onsen, gần với Vành đai 3.5 hướng lên cầu Ngọc Hồi và tuyến đường di sản ven sông Hồng, cư dân tại đây chỉ mất khoảng 15 phút để vào nội thành qua hướng Vành đai 2 và khoảng 25 phút để chạm tới phố cổ qua tuyến Vành đai 1. Trong tương lai, khi tuyến Metro số 8 được hình thành, khả năng kết nối sẽ tiếp tục được rút ngắn lại.

Vị trí chiến lược này giúp giải quyết triệt để bài toán mâu thuẫn bấy lâu nay của giới tinh hoa: muốn sống xanh, sống khỏe nhưng không muốn tách rời trung tâm và công việc điều hành hằng ngày. Không cần lên kế hoạch trước, không cần đặt lịch vận hành, khoảng cách từ "sống" đến "nghỉ dưỡng" được rút ngắn về bằng 0km. Ngay sau một ngày làm việc căng thẳng, chủ nhân có thể thư giãn trong khu vườn xanh, ngâm mình trong dòng khoáng nóng riêng tư ngay bên thềm nhà.

Trải nghiệm resort khoáng nóng tự nhiên của cư dân Onsen Villas hiện diện ngay trong tư gia cũng như tiện ích nội khu

Một bán đảo biệt lập với 99 Onsen Villas dành cho 99 chủ nhân tinh hoa

Giá trị bền vững của bộ sưu tập Onsen Villas còn được bảo chứng bởi ba lớp giá trị đan cài chặt chẽ: sự khan hiếm của 99 căn biệt thự trên bán đảo riêng tư, tiện ích đặc quyền với nguồn khoáng nóng tự nhiên dẫn thẳng tới từng căn biệt thự và khả năng đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày.

Sự khan hiếm của Onsen Villas đến từ lợi thế không thể tái tạo: nguồn khoáng nóng tự nhiên, vị trí gần trung tâm, không gian sinh thái hiếm có ven sông Hồng

Được quy hoạch trên bán đảo biệt lập, 99 biệt thự Onsen Villas tạo nên một cộng đồng tinh tuyển và không gian sống đề cao tính riêng tư. Điều này càng có giá trị với các gia đình đa thế hệ: Người lớn tuổi có không gian tĩnh lặng, dạo bộ giữa môi trường sinh thái và tận hưởng khoáng nóng để chăm sóc cơ thể; cha mẹ có không gian lý tưởng để giải tỏa áp lực, cân bằng cuộc sống; trong khi trẻ nhỏ được tự do khám phá thiên nhiên, học tập trong môi trường hiện đại và an toàn.

Chủ nhân Onsen Villas có thể tận hưởng trải nghiệm Home Resort với nguồn khoáng nóng tự nhiên dẫn thẳng về tư gia mà không phải di chuyển xa

Bên cạnh đó, cư dân Onsen Villas còn được thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích của Alluvia City: từ kết nối trực tiếp đến bến du thuyền thượng lưu sang trọng, hệ thống trường học liên cấp quốc tế Anh Quốc, cho đến các dịch vụ thương mại và chăm sóc sức khỏe cao cấp, đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu khắt khe của cả gia đình thay vì chỉ đóng vai trò một điểm đến nghỉ dưỡng đơn thuần.

Khách hàng có cơ hội trở thành 99 chủ nhân Onsen Villas với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn: Tổng chiết khấu lên đến 15,5%, 5 năm an tâm lãi suất với 2 năm hỗ trợ lãi suất 0% cùng ân hạn nợ gốc 24 tháng, 3 năm tiếp theo bình ổn lãi suất 8%/năm cùng ân hạn nợ gốc thêm 12 tháng, hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị sản phẩm. Đồng thời miễn phí quản lý dịch vụ lên tới 60 tháng, tối ưu chi phí sở hữu và nâng tầm trải nghiệm sống dài hạn.