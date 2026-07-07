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Tuyến cao tốc 124km, vốn đầu tư gần 26.000 tỷ đồng do liên danh Vingroup đầu tư có diễn biến quan trọng

| | Bất động sản

Hội đồng thẩm định Nhà nước vừa chính thức được thành lập để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành hơn 25.800 tỷ đồng.

Phó thủ tướng Phạm Gia Túc vừa ký quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Lâm Đồng) - Chơn Thành (TP Đồng Nai).

Theo quyết định, Bộ trưởng Tài chính giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng. Hai Phó chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước cùng lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Đồng Nai. Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó phải khẳng định rõ hồ sơ dự án đủ điều kiện hay chưa, để Chính phủ trình Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

UBND TP Đồng Nai có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án.

Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài khoảng 124 km, trong đó đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 23 km và đoạn qua TP Đồng Nai dài khoảng 101 km. Dự án đã được khởi công vào tháng 8 năm ngoái.

Tuyến cao tốc này có mức đầu tư hơn 25.800 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 (xây dựng tuyến cao tốc) có giá trị gần 20.000 tỷ đồng do liên danh Vingroup - CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Techtra làm nhà đầu tư.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc có quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, bề rộng nền đường hơn 32 m, tốc độ thiết kế 120 km/h. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, dự án được triển khai với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng mặt đường 24,75 m.

Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2025-2027. Sau khi hoàn thành, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành sẽ trở thành trục kết nối chiến lược của khu vực, có ý nghĩa quan trọng không chỉ với TP Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng mà còn với toàn vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, thúc đẩy giao thương và thu hút đầu tư.

Thanh Phong

Nhịp sống thị trường

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