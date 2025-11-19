Sau khu đô thị 10 tỷ USD tại Hưng Yên, Ecopark tiếp tục đổ bộ Ninh Bình làm siêu dự án 16.000 tỷ đồng, rộng 163 ha

UBND tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị sinh thái phía Đông TP Hoa Lư đối với liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương - Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hồng Phong - Công ty TNHH MTV Thương mại Minh Anh.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 16.443 tỷ đồng, địa điểm thực hiện tại phường Ninh Khánh và xã Ninh Khang thuộc TP Hoa Lư cũ (nay là phường Hoa Lư). Quy mô sử dụng đất khoảng 163 ha, hiện trạng phần lớn gồm đất trồng lúa, đất trồng cây ăn quả và trồng hoa màu của người dân, chưa được thu hồi giải phóng mặt bằng.

Dự án dự kiến có khoảng 7.661 căn nhà ở. Bao gồm xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài khoảng 1.745 căn liền kề cao 4 - 6 tầng, 459 căn nhà ở biệt thự cao 3 - 5 tầng; đầu tư xây dựng hoàn thiện tòa chung cư thương mại cao 15 tầng, quy mô 1.573 căn hộ; tòa chung cư nhà ở xã hội cao tối đa 15 tầng, quy mô khoảng 3.884 căn hộ.

Ngoài ra còn 3 nhà văn hóa cao 3 tầng, 2 trạm y tế cao 3 tầng, 1 trường mầm non cao 5 tầng, 1 trường phổ thông liên cấp cao 5 tầng, công trình thương mại dịch vụ cao 2 tầng, các công trình thương mại dịch vụ, khách sạn, clubhouse... cao 3 - 5 tầng.

Dự án đã được địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư hồi cuối tháng 5. Thời gian chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện kéo dài từ năm 2025 - 2032.

Mới đây, Ecopark Hải Dương và công ty Hồng Phong cũng đã được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận làm nhà đầu tư Khu đô thị sinh thái Đồi chè Ô Quý Hồ tại phường Sa Pa, với sơ bộ tổng chi phí thực hiện khoảng 2.424 tỷ đồng.

Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 29 ha và quy mô dân số khoảng 1.451 người. Tại đây sẽ xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 152 căn nhà ở liền kề cao tối đa 4 tầng (diện tích dự kiến 1,4 ha) và 251 căn biệt thự cao tối đa 3 tầng (3,5 ha).

Địa phương yêu cầu hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện để khởi công xây dựng trong quý I/2026. Đến quý III/2030, hoàn thành và đi vào khai thác, vận hành toàn bộ dự án.



