Sau Ngân 98, sản phẩm của Ngân Collagen bị yêu cầu kiểm tra

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm hai sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo là "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen Chanh plus".

Hai sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo bị yêu cầu kiểm tra

Kết quả rà soát trên phần mềm dịch vụ công cho thấy hai sản phẩm này chưa được Cục cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Cụ thể, sản phẩm "Kẹo táo thải mỡ bụng" ghi thông tin phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen, địa chỉ tại Quận 8, TP HCM, đơn vị chịu trách nhiệm chất lượng là Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm, sản xuất tại Công ty TNHH Dược phẩm Vesco, điểm công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội. Sản phẩm "N-collagen Chanh plus" do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen (địa chỉ tại Quận 7, TP HCM) phân phối, đơn vị chịu trách nhiệm chất lượng là Công ty TNHH Bequen, sản xuất tại Công ty TNHH Dược phẩm Visco, cũng thuộc khu vực Đan Phượng.

Trên nhãn, cả hai sản phẩm đều được ghi là thực phẩm bổ sung nhưng chưa hoàn tất thủ tục công bố và chưa được xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm cho biết các sản phẩm thực phẩm bổ sung đã được phân cấp cho địa phương quản lý theo Nghị định 15-2018, vì vậy đề nghị TP HCM và Hà Nội khẩn trương kiểm tra quá trình sản xuất, phân phối, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định có chứa chất cấm hay không nhằm xử lý theo đúng quy định.

Sản phẩm Kẹo táo thải mỡ bụng được quảng cáo trên sàn thương mại

Theo Cục An toàn thực phẩm, tháng 3-2022, cơ quan này từng cảnh báo người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật của thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen để mua và sử dụng, vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Sau đó, tháng 5-2022, Cục An toàn thực phẩm từng làm việc với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen liên quan đến vi phạm quảng cáo sản phẩm Trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen trên một số website.

Đại diện công ty khẳng định không sở hữu bất kỳ website chính thức nào và không trực tiếp thực hiện quảng cáo sản phẩm này trên các trang mạng. Tuy vậy, doanh nghiệp cam kết sẽ phối hợp rà soát, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có hành vi quảng cáo sai phạm tháo gỡ nội dung vi phạm liên quan đến sản phẩm Trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen.

Trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, tài khoản TikTok Trần Thị Bích Ngân (Ngân Collagen) thường xuyên đăng video quảng cáo sản phẩm giảm cân, được giới thiệu có tác dụng thải độc, giảm mỡ toàn thân... Người bán khẳng định các sản phẩm này đã được cơ quan chức năng cấp phép.

Trước đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu kiểm tra sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo

Trước đó, ngày 25-5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo đang gây xôn xao dư luận, bao gồm sản phẩm X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 Plus.