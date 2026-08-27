Sau ồn ào Hải Sapa, loạt TikToker đình đám vẫn giữ giỏ hàng thịt trâu gác bếp

Theo khảo sát của chúng tôi vào ngày 26/8, giỏ hàng trên TikTok Shop, Shopee của các TikToker như Lâm A Tuyến, Lan Nùng, Mường Then Food, Huyền Tày, Trình bếp khói… vẫn duy trì các sản phẩm thịt trâu sấy khô, thịt trâu gác bếp.

Dữ liệu Metric công bố cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2025 đến 31/7/2026, tổng doanh số các sản phẩm theo từ khóa "trâu gác bếp", "trâu khô", "trâu sấy" trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 117,4 tỷ đồng, tương ứng khoảng 476.100 lượt bán từ 594 shop.

Đặc biệt, trong Top 10 thương hiệu có doanh số cao nhất, Lâm A Tuyến dẫn đầu với khoảng 18 tỷ đồng, tiếp theo là Tân Loan Foods với 15,2 tỷ đồng và Trìnhbepkhoi với 10,7 tỷ đồng.

Huho đạt 3,5 tỷ đồng, Tru 1,9 tỷ đồng, Huyền Tây và Mường Then cùng khoảng 1,1 tỷ đồng. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Trinh với 873,4 triệu đồng và Lan Nùng với 841,9 triệu đồng. Sapa TV đứng thứ 10 với doanh số 809,7 triệu đồng.

Như vậy, trong Top 10 thương hiệu có doanh số thịt trâu gác bếp cao nhất trên các sàn thương mại điện tử, ngoài Sapa TV của Hải Sapa và Huho của Huyền Huho, các thương hiệu còn lại hiện vẫn duy trì sản phẩm thịt trâu sấy khô, thịt trâu gác bếp trong giỏ hàng trên các sàn.

Giỏ hàng trên TikTokShop và Shopee của Sapa TV không còn bày bán sản phẩm thịt trâu gác bếp. Ảnh chụp màn hình.

Vào ngày 24/8, Hải Sapa tức Vũ Hoàng Hải đã bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi "Lừa dối khách hàng". Cụ thể, Hải đã chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên mua 30 tỷ sản phẩm thịt trâu sấy khô do Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Sản phẩm này sau đó được quảng cáo là "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc".

Vụ việc cũng khiến người tiêu dùng thận trọng hơn với các sản phẩm được quảng bá là “đặc sản”, đặc biệt về nguồn gốc nguyên liệu. Điều này càng đáng chú ý khi Việt Nam là một trong những thị trường nhập khẩu thịt trâu lớn từ Ấn Độ. Theo Beef Central, Việt Nam nhập khoảng 300.000 tấn thịt trâu Ấn Độ trong năm 2025.

Ngay sau khi Hải Sapa bị khởi tố, thương hiệu Sapa TV của Tiktorer này đã xóa sản phẩm thịt trâu gác bếp trong giỏ hàng trên TikTok Shop, Shopee.

Gian hàng của Huho Food và Huyền Huho trên Shopee và TikTokShop cũng không còn trưng bày sản phẩm thịt trâu gác bếp. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, một thương hiệu thịt trâu gác bếp nổi tiếng khác là Huho của Tiktoker Huyền Huho (tên thật Nguyễn Thị Ngọc Huyền) hiện cũng không còn các sản phẩm thịt trâu gác bếp trong giỏ hàng trên TikTok Shop, Shopee hay website huho.vn.

Trong khi đó, trang Facebook cá nhân của Huyền Huho hiện chủ yếu đăng tải nội dung về cuộc sống thường ngày và không còn giới thiệu hoạt động kinh doanh thịt trâu gác bếp như trước.