Sầu riêng sượng nước rớt giá mạnh, khắc phục được không?

Thời tiết bất lợi khiến chất lượng sầu riêng tại nhiều địa phương ở Tây Nguyên bị sượng nước, giảm sản lượng, giá bán cũng giảm 40% - 50% so với bình thường dù đang vào cao điểm thu hoạch.

Tình trạng này khiến nhà vườn trồng sầu riêng khóc ròng bởi giá xuất khẩu cao nhưng sầu riêng không đạt chất lượng phải bán với giá rất thấp.

Giá sầu riêng phân hóa rõ rệt

Ngày 12-9, các vựa thu mua thông báo giá sầu riêng Dona loại A dao động từ 82.000 – 83.000 đồng/kg, loại B thấp hơn khoảng 20.000 đồng/kg nhưng nhìn chung vẫn tăng nhẹ 2.000 – 3.000 đồng/kg so với tuần trước. Đặc biệt, Dona loại VIP có thể đạt tới 100.000 – 110.000 đồng/kg, cho thấy nhu cầu đối với hàng chất lượng cao vẫn rất lớn.

Ngược lại, sầu riêng loại C, D chỉ còn 30.000 – 35.000 đồng/kg, trong khi loại kem (chất lượng thấp nhất) rơi xuống mức 15.000 – 17.000 đồng/kg. Thực tế, giá tại vườn còn thấp hơn nữa do chi phí vận chuyển và phần chênh lệch thương lái hưởng.

Sầu riêng lỗi được thợ cắt để riêng

Cách nào khắc phục?

Theo ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tình trạng sầu riêng bị "sượng nước" vẫn còn, song mức độ đã giảm khi Tây Nguyên có nắng trở lại. Nguyên nhân chính theo ông là do bón phân sai cách và mưa kéo dài. Tuy nhiên, cả hai yếu tố đều có giải pháp.

Một trong những phương pháp hiệu quả là phủ bạt gốc cây trước thời điểm thu hoạch khoảng 20 – 25 ngày, tương tự kỹ thuật "siết nước" ở miền Tây để xử lý ra hoa trái vụ. Các mô hình thử nghiệm năm nay cho thấy cách làm này giúp hạn chế tác động của mưa, giữ chất lượng trái ổn định hơn.