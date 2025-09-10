Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá sầu riêng rớt mạnh, nhà vườn tiếc hùi hụi vì không bán sớm

10-09-2025 - 14:15 PM | Thị trường

Có nhà vườn bán chỉ được 20.000 – 30.000 đồng/kg trong khi năm ngoái giá cao 2-3 lần

Giá sầu riêng rớt mạnh

Ngày 10-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà V.D.H, nhà vườn ở Đắk Lắk, than gia đình bà vừa phải bán "xô" cả vườn sầu riêng với giá chỉ 30.000 đồng/kg, trong khi trước đó thương lái vào vườn báo giá 67.000 đồng/kg nhưng gia đình không bán. 

Về lý do phải bán giá thấp, bà nói khi thợ cắt vào kiểm tra chất lượng, vườn sầu riêng bị sượng nước nên mất giá. 

"Gia đình tôi thuê người chăm sóc vườn toàn bộ vườn sầu riêng nên chi phí cao, tính ra năm nay không có lời. Những vườn sầu riêng loại A, B bán được giá cao thì mới có hiệu quả" – bà H nói.

Giá sầu riêng rớt mạnh, nhà vườn tiếc hùi hụi vì không bán sớm- Ảnh 1.

Sầu riêng giá thấp do ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều

Hàng đủ chuẩn xuất khẩu rất ít

Theo anh Trương Ân, chủ một doanh nghiệp chuyên về sầu riêng Musang King, đợt mưa kéo dài 60-70 ngày liên tục ở Tây Nguyên đã khiến nhiều vườn sầu riêng xuống cấp nghiêm trọng. Hiện phần lớn vườn chỉ cho ra loại “hàng kem” (loại thấp nhất), với giá Dona khoảng 15.000 đồng/kg, Musang King cũng chỉ còn 35.000 đồng/kg. 

Anh Ân cho biết do tỉ lệ trái sượng nhiều, các kho thu mua phải tách múi để phân loại, trong khi hàng loại A, B đủ chuẩn xuất khẩu lại rất ít. Một số kho bắt đầu quá tải vì thị trường trong nước tiêu thụ chậm, người mua chủ yếu chọn hàng ngon.

Dù vậy, vẫn có một số vườn giữ được chất lượng nhờ chăm sóc tốt. Giá bán tại vườn với Musang King dao động 85.000 – 90.000 đồng/kg, còn Dona ở mức 55.000 – 60.000 đồng/kg, cho thấy sự phân hóa rất lớn giữa các nhà vườn trong bối cảnh thời tiết bất lợi.

Một loại cây từ Indonesia đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu dẫn đầu thế giới: Thu về hơn 210 triệu USD, được mệnh danh vàng nâu triệu đô của toàn cầu

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

