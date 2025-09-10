Ảnh minh họa

Dữ liệu thị trường cho thấy nguồn cung dầu thô giao ngay của Nga sang Ấn Độ không thay đổi so với trước đó. Giá dầu Nga giao tại Dubai hiện thấp hơn 2–3 USD/thùng so với giá tham chiếu, theo ông Anuj Jain, Giám đốc tài chính của Indian Oil Corp (IOC), nhà máy lọc dầu hàng đầu Ấn Độ.

Ấn Độ hiện là khách hàng mua dầu vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga, sau khi châu Âu và Mỹ gần như rút lui khỏi thị trường này kể từ năm 2022. New Delhi đã tận dụng nguồn cung chiết khấu để giảm chi phí năng lượng trong nước, bất chấp áp lực từ Washington. Mỹ đã áp mức thuế quan cao đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ nhằm phản đối việc nước này tiếp tục nhập dầu Nga, song chính phủ Thủ tướng Narendra Modi vẫn khẳng định duy trì mua vì lợi thế giá rẻ.

Theo số liệu của LSEG, trong tháng 8, lượng dầu Nga xuất sang Ấn Độ giảm gần một nửa xuống còn khoảng 686.850 thùng/ngày, từ mức 1,34 triệu thùng/ngày của tháng 7. Nguyên nhân là các nhà máy lọc dầu quốc doanh tạm thời ngừng mua do mức chiết khấu thu hẹp. Tuy nhiên, IOC cho biết đã ký mua lại cho các tháng 10 và 11.

“Chúng tôi chưa bao giờ ngừng nhập khẩu dầu Nga, chúng tôi đã mua cho tháng 10, tháng 11 rồi"” ông Jain khẳng định bên lề hội nghị năng lượng APPEC tại Singapore.

Ông cho biết IOC phải giảm lượng dầu nhập khẩu từ Nga vì lượng dầu tồn kho của nước này đang ở mức cao.

"Lượng mua giảm vì lượng hàng tồn kho của chúng tôi cao, nên chúng tôi cũng muốn tối ưu hóa lượng hàng tồn kho. Đó là một trong những yếu tố chính", Jain chia sẻ về lý do sản lượng nhập khẩu giảm.

Về phía Nga, dù phương Tây áp đặt nhiều biện pháp nhằm siết chặt xuất khẩu dầu của Nga, số lượng tàu chở dầu thuộc “hạm đội ngầm” của Moscow vẫn tiếp tục tăng, đảm bảo doanh thu ổn định cho Điện Kremlin.

Theo Reuters, “hạm đội ngầm” bao gồm các tàu chở dầu hoạt động ngoài vòng kiểm soát quốc tế, thường tắt thiết bị phát đáp, thiếu bảo hiểm đầy đủ và che giấu danh tính. Nhờ đó, Nga có thể vận chuyển dầu tới các thị trường chủ chốt như Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia Nam Bán cầu. Ước tính khoảng 70% khối lượng dầu trong đội tàu này đi qua Biển Baltic.

Saad Rahim, chuyên gia kinh tế trưởng tại Trafigura, cho biết các tàu này đã trở thành công cụ quan trọng, cho phép Moscow duy trì nguồn thu từ dầu mỏ bất chấp các nỗ lực hạn chế của phương Tây. Ông nhấn mạnh rằng năm 2025, tốc độ mở rộng đội tàu có phần chậm lại, nhưng Nga vẫn liên tục đưa tàu mới thay thế tàu nằm trong “danh sách đen”, giúp hoạt động xuất khẩu không bị gián đoạn đáng kể.



