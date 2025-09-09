Ảnh minh họa

Một loại cây lấy hoa mà chỉ có rất ít quốc gia sở hữu nhưng Việt Nam lại trồng được rất nhiều là cây hồi (đại hồi hay hoa hồi). Theo thống kê, diện tích trồng hồi của nước ta tính đến năm 2022 khoảng 40.000 ha, tập trung chủ yếu ở Lạng Sơn, Cao Bằng với sản lượng hàng năm hơn 16.000 tấn.

Cây hồi bắt đầu cho thu hoạch kể từ năm thứ 4, tuy nhiên khoảng 16 năm mới có thể thu hoạch 2 vụ/năm, do đó loại cây này đã hiếm lại càng quý hơn. Trong đó, vụ Xuân tập trung vào tháng 2, tháng 3; vụ mùa vào tháng 9, tháng 10. Đa phần hoa hồi sao khi thu hoạch sẽ được mang đi phơi khô, xuất khẩu dưới dạng hoa khô, chỉ có một phần nhỏ được đem chế biến thành tinh dầu. Theo thống kê của Tổ chức Gia vị Thế giới, sản lượng hoa hồi của Việt Nam đứng thứ 2 toàn cầu, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Về tình hình xuất khẩu, theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam VPSA, trong tháng 8/2025, Việt Nam xuất khẩu được 972 tấn hoa hồi, kim ngạch đạt 4,5 triệu USD, so với tháng trước lượng xuất khẩu tăng 61,5%, kim ngạch tăng 79,8%. Rừng Xanh T & K và Prosi Thăng Long là 2 doanh nghiệp xuất khẩu đứng đầu trong tháng 8.

Như vậy tính đến hết tháng 8/2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 10.248 tấn hoa hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 40,1 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước lượng xuất khẩu tăng 12,4% tuy nhiên kim ngạch giảm 8,1%. Ấn Độ tiếp tục duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu hàng đầu của loại hoa này.

Trước đó trong năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được 14.004 tấn hoa hồi, tổng kim ngạch đạt hơn 63,7 triệu USD, giảm 5,7% về lượng và giảm 16,2% về kim ngạch. Prosi Thăng Long là doanh nghiệp xuất khẩu hồi lớn nhất đạt 2.865 tấn, chiếm 20,5% thị phần và tăng 19,6% so với năm 2024.

Hoa hồi được đánh giá là một trong những loại nông sản có giá trị cao, được ưa chuộng không chỉ trong nước mà còn ở nhiều thị trường quốc tế. Nhờ vào hương thơm đặc trưng và những công dụng phong phú trong ngành thực phẩm, dược phẩm và công nghiệp mỹ phẩm, đến nay, hoa hồi Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường thế giới.

Một nghiên cứu thị trường năm 2021 của SNV (Tổ chức Phát triển Hà Lan) tại Việt Nam đã chỉ ra những ưu thế nổi trội của quế, hồi Việt Nam bao gồm: Khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với giống cây chất lượng cao, sự quan tâm và hỗ trợ từ chính quyền địa phương đối với phát triển nông - lâm nghiệp… Nước ta hiện là một trong những quốc gia mạnh về xuất khẩu gia vị với vị trí đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu hoa hồi. Theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam còn nhiều dư địa cho phát triển các sản phẩm gia vị.

Năm ngoái, tổng giá trị xuất khẩu gia vị Việt Nam đạt hơn 1,4 tỷ USD. Ngành hàng này đặt mục tiêu xuất khẩu lên con số 2 tỷ USD vào năm 2025.