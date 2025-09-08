Ảnh minh họa

Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (IOC), doanh nghiệp lọc dầu nhà nước lớn nhất nước này, vừa điều chỉnh chiến lược nhập khẩu, giảm mua dầu thô từ Mỹ và chuyển sang tăng nhập khẩu từ Tây Phi và Trung Đông.

Theo nguồn tin thương mại, trong những tuần gần đây, IOC đã ký hợp đồng mua tổng cộng 3 triệu thùng dầu thô, gồm một triệu thùng dầu Agbami và Usan của Nigeria từ TotalEnergies, cùng 1 triệu thùng dầu Das của Abu Dhabi từ Shell. Các lô hàng dự kiến cập cảng Ấn Độ vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.

Đáng chú ý, các thương vụ này diễn ra chỉ một tuần sau khi IOC mua tới 5 triệu thùng dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ. Việc thay đổi lựa chọn cho thấy sự thận trọng của New Delhi trong cân đối nguồn cung, giữa bối cảnh địa chính trị và nhu cầu đảm bảo an ninh năng lượng.

Ấn Độ vốn nổi lên là khách hàng mua dầu lớn từ Nga kể từ năm 2022, khi Moscow chào bán dầu với mức giá chiết khấu sau xung đột Ukraine. Tuy nhiên, chiến dịch mới đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm siết lợi nhuận năng lượng của Nga đã buộc các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ hạn chế giao dịch, ngừng mua thêm kể từ cuối tháng 7.

Việc chuyển hướng sang dầu Tây Phi, đặc biệt là nguồn cung từ Nigeria, không chỉ giúp Ấn Độ đa dạng hóa nhập khẩu mà còn mở ra cơ hội cho các nước xuất khẩu châu Phi. Nigeria và Angola được kỳ vọng hưởng lợi khi nhu cầu từ Ấn Độ gia tăng, góp phần ổn định nguồn thu trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Sự dịch chuyển này phản ánh cách Ấn Độ – nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới – đang linh hoạt điều chỉnh chiến lược năng lượng để giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế đầy biến động.

Vào cuối tháng 8, Tổng thống Donald Trump đã tăng thuế từ 25% lên 50% đối với hàng hóa Ấn Độ, ngang mức cao nhất áp dụng với bất kỳ đối tác nào, nhằm phản ứng với việc New Delhi tiếp tục mua dầu giá rẻ từ Nga. Mức thuế này ảnh hưởng khoảng 55% trong tổng xuất khẩu 87 tỷ USD hàng hóa Ấn Độ sang Mỹ, tác động đặc biệt nặng nề lên các ngành dệt may, da giày, ngọc trai, thủy sản, đồ nội thất và hóa chất. Ấn Độ ước tính có thể mất tới 2 triệu việc làm và thiệt hại hàng chục tỷ USD do các doanh nghiệp nhỏ không còn khả năng cạnh tranh.

Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu, lượng dầu thô Nga vận chuyển đến Ấn Độ trong bốn tuần kết thúc ngày 31/8 chỉ ở mức dưới 1,3 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 1/3 so với đỉnh gần đây vào tháng 3.



