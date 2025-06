Sau Sacombank, Techcombank, thêm một ngân hàng lập kỷ lục mới, vốn hóa vượt 150.000 tỷ

Trong bối cảnh thị trường đang “ngập ngừng” trên vùng đỉnh 3 năm, nhiều cổ phiếu ngân hàng đã bứt phá ngoạn mục. Sau khi Sacombank (STB), Techcombank (TCB) lần lượt lập đỉnh mới, đến lượt MB bứt phá mạnh. Cổ phiếu MBB đi ngược thị trường, tăng gần 3% qua đó lập đỉnh mới tại mức 25.800 đồng/cp, giá trị vốn hóa cũng theo đó lập kỷ lục hơn 150.000 tỷ đồng.

Đà tăng của cổ phiếu có thể đến từ kỳ vọng KQKD của ngân hàng tăng trưởng cao. Trong báo cáo mới đây, VCBS dự báo LNTT quý 2 và cả năm 2025 của MB có thể tăng trưởng 23% svck nhờ (1) Tín dụng tăng trưởng trong top cao nhất ngành đạt 27,8% trong 2025; (2) NIM kỳ vọng cải thiện trong H2.2025, thu nhập từ phí dịch vụ khả quan; (3) Chất lượng tài sản kỳ vọng cải thiện.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2025, MB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 11.692 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 8.386 tỷ đồng, tăng trưởng 44,7% so với cùng kỳ lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận riêng của MB đạt 7.689 tỷ đồng, tăng trưởng 46,2% so với cùng kỳ 2024.

Thời điểm 31/3/2025, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt hơn 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 2,5% so với cuối năm 2024. Tiền gửi khách hàng riêng ngân hàng mẹ đạt hơn 723.200 tỷ đồng, còn dư nợ cho vay hợp nhất đạt gần 798.000 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cuối năm 2024. Tổng nợ xấu tính tới cuối quý 1/2025 là 14.681 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 1,62% lên 1,84%.

Năm 2025, MB lên kế hoạch kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế tăng 10% so với năm 2024, tương đương với mức 32.000 tỷ đồng. Về chỉ tiêu tổng tài sản, MB đặt mục tiêu tăng 21,2%, tức đạt gần 1,37 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025. Huy động vốn trong năm 2025 kỳ vọng đạt mức tăng trưởng 23,3% trong khi đó tín dụng được dự báo sẽ tăng trưởng xấp xỉ 23,7% trong năm 2025.

Ngân hàng cũng lên kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ 35% (tương đương mức 21.556 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Trong đó, MB sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% và 32% bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ này, MB dự kiến phát hành hơn 1,97 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức và sẽ thực hiện trong năm 2025, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Ngoài ra, MB còn có kế hoạch phát hành riêng lẻ thêm 62 triệu cổ phiếu, tương đương mức tăng vốn điều lệ là 620 tỷ đồng, phương án này đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua. Nếu hoàn thành tất các phương án phát hành, vốn điều lệ của MB dự kiến sẽ tăng từ hơn 61.022 tỷ đồng lên 81.368 tỷ đồng.