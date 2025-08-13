Sau sáp nhập, một tỉnh mới "kiêu hãnh sở hữu vị trí địa lý đặc biệt", ông lớn Vingroup, Ecopak, T&T Group... ngay lập tức nhập cuộc

Tỉnh Long An (cũ) là cầu nối giữa miền Tây và miền Đông, với hơn 40 khu công nghiệp đang hoạt động hiệu quả tại Đức Hòa, Bến Lức, Tân An. Nhờ vị trí tiếp giáp TP.HCM, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nơi đây có tiềm năng phát triển vượt trội.

Trong khi đó, Tây Ninh (cũ) nổi bật với tiềm năng du lịch phong phú, sở hữu các công trình mang tầm quốc tế. Hệ thống sông Vàm Cỏ Đông chảy toàn bộ trên tỉnh Tây Ninh sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao.

Cả Tây Ninh và Long An đều có vị trí chiến lược quan trọng, tiếp giáp TP.HCM và biên giới Campuchia. Sau khi sáp nhập từ 2 tỉnh này, tỉnh Tây Ninh mới có không gian rộng hơn 8.500 km2 với dân số hơn 3,3 triệu người. Tổng GRDP kết hợp năm 2024 đạt vào khoảng 292.000 tỷ đồng.

Tỉnh Tây Ninh mới kiêu hãnh sở hữu vị trí địa lý đặc biệt, như chiếc cầu nối trải dài từ biên giới Tây Nam giáp Campuchia đến cửa ngõ sôi động của Đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó hệ thống hạ tầng giao thông được ví như đòn bẩy mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển bứt phá. Tỉnh Tây Ninh mới được hưởng lợi từ mạng lưới giao thông khá hoàn chỉnh, kết nối liên vùng và quốc tế một cách thông suốt.

Các tuyến quốc lộ (QL) huyết mạch như QL1 sầm uất, QL22 (trục Xuyên Á) nối liền các trung tâm kinh tế, QL62, QL50 đóng vai trò “xương sống”, được bổ sung bởi các tuyến đường tỉnh (ĐT) quan trọng như ĐT830 (Đức Hòa - Tân Tập), ĐT823, ĐT824, ĐT825 tạo nên một mạng lưới liên kết chặt chẽ, thông suốt giữa các khu vực phía Bắc và phía Nam. Ngoài ra, các tuyến vành đai 3 và vành đai 4 đang cấp tập triển khai cũng kết nối Tây Ninh với TPHCM và các tỉnh lân cận.

Cảng Quốc tế Long An trên sông Soài Rạp với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn (đến 70.000 DWT) đang vươn mình trở thành cửa ngõ giao thương đường biển quan trọng của khu vực, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động logistics và xuất, nhập khẩu. Khu công nghiệp, cụm công nghiệp phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh mới, thu hút đầu tư và giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung.

Cùng với Vingroup, Ecopark...T&T Group cũng nhanh chóng nhập cuộc đua trên thị trường bất động sản Tây Ninh.

Sự bứt tốc của tỉnh Tây Ninh mới sau sáp nhập là lực đẩy cho các chủ đầu tư lớn tại đây liên tục ra hàng. Ngay trong tháng 6 -7, thị trường đã chứng kiến sự sôi động bất thường tại các dự án như Vinhomes Green City của Tập đoàn Vingroup, Eco Retreat do Tập đoàn Ecopark phát triển. Giao dịch diễn ra sôi động chưa từng có với hàng nghìn booking được ghi nhận chỉ sau 1-2 ngày ra mắt sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường có sóng, không bỏ lỡ cơ hội ngày 14/8 tới đây, T&T Homes (thành viên của Tập đoàn T&T Group) sẽ tổ chức Lễ Kick off dự án T&T City Millennia với hơn 1.000 nhân viên kinh doanh tham dự tại GEM Center (phường Sài Gòn, TP.HCM). Ngay trước đó, đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” cũng được tổ chức rầm rộ rộ tại dự án thu hút hơn 5.000 khách hàng tham dự.