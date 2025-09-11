Sau 'siêu nhà máy' hơn 1 tỷ USD lớn thứ 2 châu Á, Tập đoàn LEGO tiếp tục mở trung tâm phân phối rộng hơn 10.200m2 tại Việt Nam: Địa phương nào được lựa chọn?

Mới đây, Kuehne+Nagel và Tập đoàn LEGO đang mở rộng mối quan hệ hợp tác lâu dài với việc khai trương Trung tâm Phân phối Khu vực (RDC) mới tại Đồng Nai, Việt Nam. Trung tâm này sẽ đóng vai trò là trung tâm phân phối các sản phẩm được sản xuất tại LEGO Manufacturing Vietnam, nhà máy mới nhất của Tập đoàn LEGO tại Thành phố Hồ Chí Minh, vừa được khai trương vào đầu năm nay.

Vào thời điểm khai trương, RDC sẽ cung cấp sản phẩm cho các thị trường bao gồm Úc, New Zealand, Malaysia, Singapore và Nhật Bản, các thị trường khác bao gồm Ấn Độ, Indonesia và nhiều thị trường khác dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026. Kuehne+Nagel sẽ quản lý các hoạt động hậu cần trọn gói cho RDC, bao gồm vận chuyển từ nhà máy của Tập đoàn LEGO tại Việt Nam và Trung Quốc đại lục, thông quan, kho ngoại quan, vận tải đường biển và giao hàng đến các Trung tâm phân phối địa phương (LDC) trên khắp khu vực.

Ông P. Venkatram, Phó Chủ tịch phụ trách Vận hành Chuỗi Cung ứng Châu Á - Thái Bình Dương - Trung Quốc của Tập đoàn LEGO, cho biết : "Trung tâm phân phối khu vực mới của chúng tôi tại Đồng Nai sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tăng trưởng dài hạn tại khu vực bằng cách tạo ra một chuỗi cung ứng ngắn gọn và linh hoạt hơn. Chúng tôi rất biết ơn sự hợp tác liên tục với Kuehne+Nagel, đơn vị có chuyên môn hậu cần vững chắc, giúp chúng tôi mang chương trình học tập thông qua vui chơi đến với hàng triệu trẻ em trên khắp khu vực."

Bên trong Trung tâm Phân phối Khu vực (RDC) mới của Tập đoàn LEGO tại Đồng Nai, Việt Nam. (Ảnh: LEGO)

Được biết, khi đi vào hoạt động, cơ sở sẽ có diện tích 10.200 m2, được trang bị kho ngoại quan, dịch vụ đóng gói chuyên dụng và các dịch vụ giá trị gia tăng. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2026, cơ sở sẽ xử lý hơn 150 container mỗi tuần, có sức chứa 33.000 pallet và diện tích 16.360 m2, đáp ứng đủ nhu cầu tăng trưởng.

"Quan hệ đối tác của chúng tôi với Tập đoàn LEGO phản ánh cam kết chung về sự xuất sắc trong vận hành và tính bền vững lâu dài. Không chỉ quản lý hoạt động hoàn tất đơn hàng, chúng tôi còn tích cực hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững rộng lớn hơn của họ. Điều này bao gồm việc sử dụng Nhiên liệu Hàng hải Bền vững cho tất cả các lô hàng container nguyên container trên toàn cầu và triển khai xe điện cho các chuyến giao hàng chặng cuối. Chúng tôi tự hào là một phần của chuỗi cung ứng được xây dựng cho tương lai", ông Bjoern Traemann, Tổng Giám đốc Kuehne+Nagel Việt Nam chia sẻ.

Trung tâm RDC Đồng Nai đạt chứng nhận LEED Vàng và được trang bị các tấm pin mặt trời cùng đồng hồ đo năng lượng thông minh giúp tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và giảm phát thải. Đây là trung tâm thứ năm của Tập đoàn LEGO trên toàn thế giới và thứ hai tại Châu Á - Thái Bình Dương, sau trung tâm hiện có tại Thượng Hải, Trung Quốc. Trung tâm này tiếp nối việc khai trương một trung tâm RDC mới tại Tessenderlo, Bỉ, vào năm ngoái, cũng do Kuehne+Nagel vận hành và phục vụ khách hàng châu Âu.