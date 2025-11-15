Sau tái cấu trúc, Tập đoàn Novaland mở rộng quy mô tuyển dụng với hơn 1.000 nhân sự

Cùng ngày, tại Aqua City (Biên Hòa, Đồng Nai), Novaland tổ chức sự kiện "Hành trình kiến tạo - Dấu ấn hoàn thiện Aqua City" và Nova Service tuyển dụng trực tiếp hàng trăm vị trí trong lĩnh vực dịch vụ. Các sự kiện không chỉ là nơi kết nối các ứng viên với cơ hội việc làm trong hệ sinh thái đa ngành của Tập đoàn mà còn minh chứng cho sức hấp dẫn của thương hiệu NovaGroup trong giai đoạn Tập đoàn đang chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ phát triển mới.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tái cấu trúc và bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ của NovaGroup. Trong đó, "Hội thảo Nhân tài NovaGroup 2025" là cột mốc quan trọng, nhằm tìm kiếm và chiêu mộ đội ngũ nhân sự chất lượng cao, có năng lực, bản lĩnh cùng NovaGroup hoàn thành mục tiêu tái cấu trúc và bước vào giai đoạn tăng trưởng.

Cán bộ lãnh đạo tại NovaGroup giới thiệu văn hoá và môi trường làm việc cho các ứng viên tại sự kiện.

Tại đây, các ứng viên được phỏng vấn trực tiếp – nhận kết quả nhanh, được tìm hiểu văn hoá & đặc tính Novator cũng như hệsinh thái dịch vụ & tiện ích đa dạng của NovaGroup. Sự kiện đã mở ra hơn 1.000 cơ hội nghề nghiệp tại NovaGroup, NovalandGroup (Bất động sản), Nova Service Group (Dịch vụ - Du lịch - Giải trí).

Trong giai đoạn tái cấu trúc và nỗ lực phục hồi, NovaGroup xác định nhân sự là "trái tim" của tổ chức. Tập đoàn không chỉ mở rộng quy mô tuyển dụng với hơn 1.000 vị trí mà còn tập trung vào việc xây dựng hệ thống, các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng lãnh đạo và chuyên môn, khuyến khích sự đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao.

Tập đoàn Novaland cho biết sẽ tập trung chính sách phúc lợi đa dạng: Mức thu nhập hấp dẫn và cạnh tranh nổi bật trên thị trường; chương trình bảo hiểm sức khỏe NovaCare cho CBNV và người thân, ưu đãi độc quyền từ hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ đa dạng của Tập đoàn (nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, gym...) cho Novator.

NovaGroup tin rằng, việc đảm bảo thu nhập ổn định cùng với chính sách phúc lợi toàn diện chính là nền tảng vững chắc để người lao động yên tâm cống hiến, cùng Tập đoàn vượt qua mọi thách thức và đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững.

Hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam với quy mô 40.000 nhân sự vào năm 2030, gắn kết sự phát triển của NovaGroup cùng với sự thịnh vượng của đất nước.



