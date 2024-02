Sau "thâu tóm" Cảng Nam Hải Đình Vũ, Viconship (VSC) nhắm tới CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Viconship vừa mua thêm 2.150.500 cổ phiếu HAH để nâng sở hữu từ 3.128.000 cổ phiếu (2,96% vốn điều lệ), lên 5.278.500 cổ phiếu (5% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện ngày 30/1/2024.

Với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/1 của cổ phiếu HAH là 38.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Viconship đã bỏ ra thêm khoảng 81,7 tỷ đồng để mua thêm hơn 2,15 triệu cổ phiếu và chính thức trở thành cổ đông lớn tại Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Liên quan tới hoạt động mở rộng hoạt động đầu tư tại Viconship, trong năm 2023, Viconship hoàn tất mua mới 35% vốn tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ (sở hữu cảng Nam Hải Đình Vũ tại Hải Phòng), với giá trị khoảng 1.048,67 tỷ đồng, tương ứng mua với giá gần 75.000 đồng/cổ phiếu, chuyển sang hạch toán là khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Ngoài ra, Viconship đang có kế hoạch dùng 1.320 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng thêm tối đa 44% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ, với giá 75.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu thương vụ trên thành công, Viconship sẽ nâng sở hữu từ 35%, lên tối đa 79% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ, đồng thời chuyển từ hạch toán đầu tư vào công ty liên kết sang công ty con, thời gian chuyển nhượng dự kiến từ quý IV/2023 đến năm 2024.

Việc sở hữu cảng Nam Hải - Đình Vũ giúp Viconship trở thành doanh nghiệp cảng lớn nhất tại Hải Phòng hiện nay, với tổng công suất khoảng 2,6 triệu TEU, tăng 36% so với năm 2022 và chiếm 30% thị phần khu vực. Viconship cũng cho biết Cảng Cảng Nam Hải - Đình Vũ đã bắt đầu đóng góp lợi nhuận vào hệ thống của doanh nghiệp này.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu đạt 664,76 tỷ đồng, giảm 21,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 52,56 tỷ đồng, giảm 72,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tiếp tục suy giảm từ 32%, về chỉ còn 17%.

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu đạt 2.612,69 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 371,2 tỷ đồng, giảm 64,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/1, cổ phiếu HAH giảm 300 đồng, về 38.000 đồng/cổ phiếu.