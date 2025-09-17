Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau tuổi 40: 8 khoản chi tiêu không cần thiết, giữ lại chỉ khiến bạn thêm áp lực tài chính

17-09-2025 - 14:57 PM | Lifestyle

Dưới đây là 8 khoản chi mà tuổi trung niên nên cân nhắc loại bỏ, nếu không muốn tài chính bị rút kiệt một cách vô nghĩa.

Ở tuổi 20–30, nhiều người có thể dễ dàng “vung tay quá trán” cho đủ loại nhu cầu: học hành, giao tiếp, làm đẹp, chứng tỏ bản thân. Nhưng khi bước sang tuổi 40, mọi thứ đã khác. Đây là giai đoạn bạn cần tỉnh táo để phân biệt đâu là chi tiêu thiết yếu, đâu là khoản tiền ném xuống giếng sâu – càng bỏ càng mất, chẳng mang lại giá trị gì.

1. Tiền cho “giả vờ biết”

Sau tuổi 40: 8 khoản chi tiêu không cần thiết, giữ lại chỉ khiến bạn thêm áp lực tài chính- Ảnh 1.

Bạn mua thẻ gym cả năm nhưng chẳng đến được mấy buổi. Bạn đăng ký khóa học đắt đỏ nhưng không áp dụng được gì vào đời sống. Những khoản này không phải là “đầu tư cho bản thân” mà thực chất là tiêu thụ sự lo lắng.

Nếu không đủ quyết tâm theo tới cùng, tốt nhất hãy bỏ qua. Học ít nhưng thực hành được còn đáng giá hơn rất nhiều.

2. Tiền cho “bẫy xã hội”

Nhiều người vẫn giữ thói quen “vung tiền” trong các buổi tụ tập, tin rằng đó là khoản đầu tư quan hệ. Thực tế, những bữa tiệc tốn kém hiếm khi mang lại giá trị lâu dài.

Hãy tỉnh táo: bạn bè thật sự không cần được “mua” bằng những lần trả hóa đơn, mà được giữ bằng sự chân thành và sẻ chia.

Sau tuổi 40: 8 khoản chi tiêu không cần thiết, giữ lại chỉ khiến bạn thêm áp lực tài chính- Ảnh 2.

3. Tiền cho “giữ thể diện”

Sau tuổi 40, nhiều người sợ già, sợ bị bỏ lại phía sau nên chi mạnh tay cho hàng hiệu, điện thoại đời mới, dịch vụ làm đẹp xa xỉ. Nhưng càng tiêu, bạn càng thấy trống rỗng.

Thay vì chạy theo mốt, hãy đầu tư cho sức khỏe và sự thoải mái thật sự của bản thân.

4. Tiền cho “tình bạn giả tạo”

Bạn bỏ tiền đăng ký các lớp cha mẹ – con cái, mua quà xa xỉ cho bạn bè, hay chi đậm để được công nhận. Nhưng thời gian và sự chân thành mới là nền tảng của mọi mối quan hệ.

Đừng trả tiền để mua cảm giác gắn kết giả. Hãy dành thời gian thật sự cho những người quan trọng với bạn.

5. Tiền cho “tự hủy sức khỏe”

Thức khuya, uống rượu, hút thuốc, rồi chi cả đống tiền cho thuốc bổ, thẩm mỹ. Đây là vòng xoáy mâu thuẫn: bạn tiêu tiền để bù đắp cho sự tàn phá chính mình gây ra.

Giải pháp rẻ nhất và hiệu quả nhất: ngủ đủ, ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn.

6. Tiền cho “ảo tưởng trung niên”

Sau tuổi 40: 8 khoản chi tiêu không cần thiết, giữ lại chỉ khiến bạn thêm áp lực tài chính- Ảnh 3.

Khởi nghiệp muộn, lao vào đầu tư mạo hiểm, chạy theo “công việc phụ hái ra tiền”. Không sai khi mơ ước, nhưng tuổi trung niên không còn nhiều vốn liếng để thử – và sai.

Trước khi đầu tư, hãy tính kỹ khả năng mất mát. Đừng để gia đình phải gánh hậu quả từ “giấc mơ ngắn hạn” của bạn.

7. Tiền cho “bù đắp quá khứ”

Nhiều người chi mạnh tay cho những điều mình từng thiếu: mua đồ xa xỉ vì từng nghèo, ép con học trường đắt đỏ vì bản thân từng trượt. Nhưng quá khứ không thể sửa bằng tiền.

Thay vì “sống cho cái đã qua”, hãy tập trung vào hiện tại và tương lai – nơi bạn thật sự có thể tạo ra thay đổi.

8. Tiền cho “nỗi sợ già đi và cái chết”

Không ít người bỏ hàng chục triệu cho bùa hộ mệnh, trị liệu năng lượng, sản phẩm “trường sinh”. Thực chất, đó chỉ là cách mua sự an tâm tạm bợ.

Điều giúp bạn an yên hơn không phải bùa chú, mà là sống lành mạnh, giữ tâm sáng và biết cân bằng.

Sau tuổi 40: 8 khoản chi tiêu không cần thiết, giữ lại chỉ khiến bạn thêm áp lực tài chính- Ảnh 4.

Checklist nhỏ cho tuổi 40+

- Ngừng chi tiền cho những gì bạn không thật sự dùng

- Giảm các khoản “thể diện” để tăng khoản tiết kiệm dài hạn

- Thay chi tiêu xã giao bằng thời gian cho gia đình

- Đầu tư cho sức khỏe trước, sau đó mới tính chuyện tài sản

- Luôn tự hỏi: “Chi khoản này, tôi thấy nhẹ nhõm hay nặng nề?”

Kết

Sau tuổi 40, bài học quan trọng nhất không phải là “kiếm thêm bao nhiêu” mà là biết bỏ bớt cái không cần. Bởi càng biết trừ, cuộc sống của bạn càng nhẹ nhõm – cả về tinh thần lẫn tài chính.

Theo các nhà hoạch định tài chính, khoản chi tiêu hàng năm lớn nhất của người giàu là khoản này

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

