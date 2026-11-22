Nghỉ hưu, không còn phải vội vã đi làm mỗi sáng, nhiều người nghĩ mình sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Thế nhưng, không ít người lớn tuổi lại rơi vào cảnh đêm trằn trọc mãi không ngủ được, sáng mới 4-5 giờ đã tỉnh giấc, ban ngày uể oải, thiếu sức sống.

Có người tối 9 giờ đã lên giường, sáng 5 giờ đều đặn dậy tập thể dục, vậy mà giấc ngủ vẫn chập chờn, người lúc nào cũng mệt mỏi. Họ bắt đầu lo lắng: Phải chăng tuổi già là lúc giấc ngủ ngày càng kém đi? Hay cơ thể đang gặp vấn đề sức khỏe nào đó?

Thực tế, tuổi tác có thể làm thay đổi nhịp sinh học và cấu trúc giấc ngủ. Nhưng điều đó không có nghĩa người trên 60 tuổi phải chấp nhận sống chung với tình trạng mất ngủ, càng không có nghĩa cứ đi ngủ thật sớm, thức dậy thật sớm là tốt cho sức khỏe.

Sau tuổi 60, quan trọng không phải ngủ sớm đến đâu mà là ngủ có đủ và ngon giấc hay không

Nhiều người lớn tuổi vẫn giữ quan niệm “ngủ sớm, dậy sớm mới khỏe”. Vì thế, dù chưa buồn ngủ, họ vẫn cố lên giường từ 8-9 giờ tối; dù đêm trước ngủ không ngon, sáng hôm sau vẫn cố dậy từ 4-5 giờ để đi bộ, tập thể dục.

Nhưng càng cố gắng, giấc ngủ đôi khi càng trở nên tệ hơn.

Theo tuổi tác, đồng hồ sinh học của cơ thể có xu hướng thay đổi. Người lớn tuổi có thể buồn ngủ sớm hơn vào buổi tối, thức dậy sớm hơn vào buổi sáng, đồng thời dễ tỉnh giấc giữa đêm và khó ngủ lại. Những thay đổi này có liên quan đến quá trình lão hóa, sự điều chỉnh nhịp sinh học và các yếu tố sức khỏe đi kèm.

Tuy nhiên, buồn ngủ sớm hơn không đồng nghĩa với việc ai trên 60 tuổi cũng cần đi ngủ từ 8 giờ tối. Nếu chưa buồn ngủ mà đã nằm lên giường, một người có thể phải trằn trọc hàng giờ. Khi tình trạng này lặp lại, họ dễ hình thành tâm lý lo lắng mỗi khi đến giờ đi ngủ, càng cố ngủ lại càng tỉnh táo.

Ngược lại, nếu sáng nào cũng thức dậy từ 4-5 giờ nhưng tối lại đi ngủ muộn, tổng thời gian ngủ có thể không đủ. Hệ quả là ban ngày thường xuyên buồn ngủ, giảm tập trung, cơ thể mệt mỏi, thậm chí làm tăng nguy cơ té ngã ở người cao tuổi.

Vì vậy, thay vì chạy theo một khung giờ ngủ cố định được truyền miệng là tốt cho sức khỏe, người lớn tuổi nên quan tâm đến tổng thời gian ngủ, chất lượng giấc ngủ và trạng thái cơ thể sau khi thức dậy.

Người trưởng thành từ 65 tuổi trở lên thường được khuyến nghị ngủ khoảng 7-8 giờ mỗi đêm, dù nhu cầu cụ thể có thể khác nhau giữa từng người. Nếu ngủ đủ, thức dậy cảm thấy tỉnh táo, ban ngày sinh hoạt bình thường thì không nhất thiết phải ép mình thay đổi giờ ngủ chỉ vì thấy người khác đi ngủ sớm hơn.

Đừng vội cho rằng ngủ ngày là xấu, nhưng cũng không nên ngủ tùy ý

Một tình trạng khá phổ biến ở người lớn tuổi là ban ngày buồn ngủ, tranh thủ chợp mắt nhiều lần, nhưng đến tối lại tỉnh như sáo. Điều này khiến không ít người nghĩ rằng chỉ cần bỏ ngủ trưa là có thể ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Thực tế, một giấc ngủ trưa ngắn có thể giúp cơ thể phục hồi sự tỉnh táo, đặc biệt sau một buổi sáng hoạt động. Vấn đề nằm ở thời điểm và thời lượng ngủ.

Nếu thường xuyên ngủ trưa kéo dài vài giờ, nhất là vào cuối buổi chiều, nhu cầu ngủ vào ban đêm có thể giảm đi. Khi đến giờ lên giường, cơ thể chưa đủ buồn ngủ, dẫn đến tình trạng trằn trọc hoặc thức giấc nhiều lần.

Người lớn tuổi có thể thử nghỉ trưa khoảng 20-30 phút, ưu tiên đầu giờ chiều và tránh ngủ quá muộn. Nếu ban đêm thường xuyên mất ngủ, hãy thử rút ngắn giấc ngủ trưa để xem chất lượng giấc ngủ có cải thiện hay không.

Ngoài ra, không nên nằm ngay sau bữa ăn nếu dễ bị trào ngược dạ dày - thực quản. Cảm giác nóng rát, ợ chua hoặc đầy bụng khi nằm có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn.

Nói cách khác, ngủ trưa không phải thói quen xấu. Điều quan trọng là không để giấc ngủ ban ngày chiếm mất phần nghỉ ngơi cần thiết vào ban đêm.

4 thay đổi nhỏ giúp người trên 60 tuổi ngủ ngon hơn

1. Đón ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng

Ánh sáng tự nhiên giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học, củng cố nhịp thức – ngủ. Sau khi thức dậy, người lớn tuổi nên mở rèm, ra ban công hoặc đi bộ nhẹ ngoài trời nếu sức khỏe cho phép. Nếu thường xuyên tỉnh giấc quá sớm và thiếu ngủ, nên trao đổi với bác sĩ để điều chỉnh lịch sinh hoạt.

2. Ăn tối vừa phải, hạn chế trà và cà phê

Nên ăn tối vừa phải, tránh ăn quá no hoặc sát giờ ngủ, đặc biệt với người bị trào ngược dạ dày. Nếu thường xuyên tiểu đêm, hãy điều chỉnh thời điểm uống nước nhưng vẫn bảo đảm đủ nước trong ngày. Người mất ngủ nên hạn chế trà đặc, cà phê và đồ uống chứa caffeine từ buổi chiều.

3. Chỉ lên giường khi buồn ngủ

Không nên cố lên giường đúng giờ khi cơ thể vẫn tỉnh táo. Nếu nằm lâu mà chưa ngủ được, hãy ra khỏi giường, đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ trong không gian dịu sáng, sau đó quay lại khi buồn ngủ. Đồng thời, duy trì giờ ngủ ổn định, chú ý thời gian ngủ trưa và tránh dùng điện thoại trên giường.

4. Vận động ban ngày, chú ý dấu hiệu bất thường

Đi bộ, tập dưỡng sinh hoặc các bài tập phù hợp với thể trạng giúp cải thiện sức khỏe và hỗ trợ giấc ngủ. Không nhất thiết phải tập từ sáng sớm nếu việc đó khiến cơ thể thiếu ngủ. Nếu thường xuyên mất ngủ kèm tiểu đêm, ngáy lớn, khó thở khi ngủ, đau nhức hoặc tâm trạng buồn bã kéo dài, người lớn tuổi nên đi khám. Nếu nghi ngờ thuốc ảnh hưởng đến giấc ngủ, hãy hỏi bác sĩ, không tự ý ngừng thuốc.

Khi nào mất ngủ ở người cao tuổi cần được thăm khám?

Không phải cứ ngủ ít hơn thời trẻ là mắc bệnh. Nhưng nếu tình trạng khó ngủ, thức giấc nhiều lần hoặc tỉnh dậy quá sớm kéo dài, khiến cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ ban ngày, giảm trí nhớ hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, người lớn tuổi không nên chỉ tìm cách điều chỉnh giờ đi ngủ tại nhà.

Đặc biệt, nếu đi kèm ngáy to, ngừng thở khi ngủ, khó thở về đêm, đau ngực, thay đổi tâm trạng rõ rệt hoặc té ngã do buồn ngủ, cần được đánh giá y tế phù hợp.