Sau tuổi 70, ai giữ được 3 ‘thói quen lạnh’ này sẽ sống thọ, sống khỏe và sống an nhiên như bậc hiền triết

Khổng Tử từng nói: “Ba mươi tuổi thì vững vàng; bốn mươi tuổi thì không còn nghi ngờ; năm mươi tuổi thì hiểu được ý trời; sáu mươi tuổi thì nghe lời; bảy mươi tuổi thì theo ý mình mà không vi phạm quy củ.” Câu nói ấy không chỉ là sự đúc kết trí tuệ về từng chặng đời người, mà còn là lời nhắn gửi cho tuổi già – khi con người bước qua bao bão giông, thứ họ cần không còn là danh lợi hay tiền tài, mà là một tâm thế tĩnh tại, an nhiên, thong dong giữa nhân gian.

Nhưng có mấy ai ở tuổi ngoài 70 tuổi thực sự “theo ý mình mà không phạm quy củ”? Có người muốn dành tuổi già đi khắp nơi, tận hưởng cảnh sắc quê hương sau cả đời làm việc vất vả; có người chỉ mong được quây quần cùng con cháu, nhìn chúng lớn lên từng ngày. Dù lựa chọn là gì, hạnh phúc tuổi xế chiều không nằm ở vật chất, mà nằm ở “lõi bình an” – được tạo nên từ ba “thói quen lạnh” tưởng nhỏ nhưng lại đủ sức giúp người già sống khỏe, sống lâu và sống nhẹ nhàng.

1. Giữ “cái đầu lạnh” trước nỗi buồn lớn và niềm vui lớn

Cảm xúc là con dao hai lưỡi, đặc biệt với người cao tuổi. Nỗi buồn quá sâu hay niềm vui quá mạnh đều có thể trở thành liều thuốc độc. Cơ thể đã mòn mỏi, trái tim đã yếu, chỉ một cú chấn động tinh thần cũng có thể khiến huyết áp tăng vọt, nhịp tim loạn lên, gây đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Có một blogger ở Sơn Đông từng chia sẻ câu chuyện cảm động: mẹ anh đã qua đời 5 năm, nhưng cả gia đình giấu bà ngoại 98 tuổi không cho biết. Họ nói rằng mẹ anh đi làm ở nước ngoài, lâu ngày chưa về. Mỗi khi cháu gái tới thăm, bà lại hỏi: “Mẹ cháu chưa về à? Khi nào mẹ cháu về? Bà nhớ nó lắm.” Những câu hỏi ấy khiến ai cũng nhói lòng, nhưng họ hiểu rằng đôi khi, che giấu sự thật là cách bảo vệ tốt nhất cho người già. Một tin buồn, nếu đến quá đột ngột, có thể khiến trái tim yếu ớt kia không chịu nổi.

Các nhà tâm lý học như Lisa Feldman đã chỉ ra rằng cảm xúc không đến từ sự kiện, mà từ cách ta diễn giải sự kiện bằng kinh nghiệm và ký ức cá nhân. Người trông coi sư tử trong sở thú sẽ không run sợ như khách tham quan vì với họ, con sư tử ấy đã là “người quen”. Cũng vậy, với người cao tuổi, học cách “nhìn mọi thứ nhẹ hơn” là liều thuốc trường thọ quý giá nhất.

Tuổi già nên tập sống “lạnh” trước mọi hỉ nộ ái ố: buồn thì cũng chỉ buồn vừa đủ, vui thì cũng chỉ vừa phải. Không để cảm xúc bùng nổ rồi cuốn đi trí tuệ và sức khỏe. Giữ bình tĩnh – đó chính là một dạng “thiền” của tuổi già.

2. Nhìn “lạnh” trước đúng sai, mâu thuẫn và thị phi

Ở đời, không ít người càng lớn tuổi lại càng dễ nổi nóng, dễ tranh cãi, như thể muốn chứng minh “mình vẫn chưa già”. Nhưng thật ra, càng tranh cãi, càng mất đi sự điềm tĩnh – thứ quý giá nhất của một đời từng trải.

Một người đàn ông hơn 70 tuổi ở Bắc Kinh từng nhập viện vì xuất huyết não. Nguyên nhân tưởng chừng nhỏ nhặt: ông tranh cãi với nhân viên bán hàng chỉ vì chiếc hamburger. Trong lúc bực bội, ông to tiếng, nổi giận, rồi sau đó ngã quỵ ngay tại nhà. Con cháu khóc cạn nước mắt, chỉ vì một cơn nóng giận vô nghĩa.

Người già vốn đã có cả kho kinh nghiệm, nhưng nếu không biết “buông” đúng lúc, kinh nghiệm ấy lại trở thành gánh nặng. Tranh đúng – sai với đời đôi khi chỉ khiến bản thân thêm tổn thương. Sống lâu không phải để thắng, mà để hiểu và tha thứ.

“Thói quen lạnh” thứ hai chính là biết đứng ngoài những cuộc hơn thua. Thay vì cố chứng minh mình đúng, hãy chọn cách bình thản nhìn người, mỉm cười mà đi. Đời vốn không cần ta phải phản ứng với mọi điều nhỏ nhặt. Thắng một cuộc cãi vã, đôi khi lại thua cả bình yên.

3. Giữ “trái tim lạnh” trước những ồn ào xã hội

Ở tuổi ngoài 70, điều đáng sợ nhất không phải là cô đơn, mà là không dám cô đơn.

Nhiều người già sợ buồn nên lao vào các cuộc gặp gỡ, tiệc tùng, những mối quan hệ xã giao đầy gượng ép. Họ quên mất rằng tuổi xế chiều là để thanh lọc các mối quan hệ, không phải để bận tâm với thiên hạ.

Nhà văn Trương Ái Linh từng sống một mình ở tuổi xế chiều. Bà không cần ồn ào, không cần đông vui, chỉ cần những giờ đọc sách, xem phim, ăn kem và viết. Với người ngoài, đó là cô độc. Nhưng với bà, đó là tự do và đủ đầy. Bà sống đúng với mình, không phải sống cho ai khác.

Nhà tâm lý học Adler từng nói: “Sự cô đơn là phần tất yếu của đời người.” Không ai có thể hoàn toàn hòa vào người khác, và cũng chẳng cần phải thế. Sau bảy mươi, điều ta cần không phải là có bao nhiêu bạn bè, mà là giữ được vài mối quan hệ khiến tâm hồn mình dịu lại khi trò chuyện.

Hãy học cách chọn ở một mình mà không cảm thấy cô đơn, chọn giao tiếp mà không đánh mất bản thân. Bớt dựa dẫm, bớt chiều lòng, bớt can thiệp. Khi ta thôi sợ lặng im, ta mới thật sự nghe được tiếng lòng mình.

Tuổi trẻ cần ngọn lửa để bứt phá, còn tuổi già cần sự “lạnh” để giữ bình an. Giữa dòng đời xô bồ, những ai biết lùi lại một bước, giữ tâm như nước, mới là người chiến thắng thật sự.

Khi con người hơn 70, điều quý giá nhất không phải là sức khỏe hay tiền bạc, mà là tâm thế tự tại, lòng không dao động, sống nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Sống chậm, sống “lạnh”, sống hiểu mình – đó mới là đỉnh cao của hạnh phúc cuối đời.