Sau yêu cầu chấn chỉnh, thao túng giá, Đà Nẵng công bố 9 công ty môi giới BĐS

Ngày 15/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã công bố danh sách các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, từ ngày 1/8/2024, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành.

Theo đó, trước khi hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản phải gửi thông tin về doanh nghiệp đến Sở Xây dựng nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; sàn giao dịch bất động sản trước khi hoạt động phải gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng nơi có trụ sở chính để được cấp giấy phép hoạt động.

Dịch vụ mua bán bất động sản mọc lên khắp các dự án ở Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiền.

Hiện Đà Nẵng có 9 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản, gồm: Công ty CP Tập đoàn địa ốc SCD, (nhà số 6 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường), Công ty TNHH Dịch vụ và Kinh doanh bất động sản Vĩnh Khang (35 đường Trường Sa (phường Ngũ Hành Sơn), Công ty CP Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương (đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn), Công ty CP Cen miền Trung (220 Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Cường), Công ty TNHH Cát Việt Rồng (333 Chương Dương, phường Ngũ Hành Sơn), Công ty CP DKRA VIRGO (709 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê), Công ty TNHH LandCorp Property Việt Nam (tòa nhà Pvcombank đường 30-4, phường Hòa Cường), Công ty CP Đầu tư Địa ốc TaTi (đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân), Công ty CP Bất động sản Nam Miền Trung (41 Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ Hành Sơn).

Riêng sàn giao dịch bất động sản, số liệu cập nhật đến nay vẫn là 0.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu các sở ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sản; công tác quản lý, sử dụng đất nhằm kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thao túng giá, thổi giá lên cao nhằm trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.