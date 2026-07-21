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Savico sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%

| | Thị trường chứng khoán

Ngày 31/7/2026 tới đây, Savico sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%.

Mới đây, CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, MCK: SVC, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về ngày 31/7/2026 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025.

Theo đó, Savico sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng.

Với gần 93,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Savico sẽ phải chi khoảng hơn 46,6 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Ngày thực hiện thanh toán là 14/8/2026.

Được biết, phương án chi trả cổ tức nêu trên đã được các cổ đông của Savico thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 5/6/2026.

Savico sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: SVC

Ngoài ra, đại hội còn thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT Savico với chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất dự kiến đạt gần 22.094,7 tỷ đồng, giảm 20,6% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 159 tỷ đồng, giảm 68,1%.

Kết thúc quý I/2026, Savico đã mang về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 6.448,5 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 33,6 tỷ đồng, tăng 5,7%.

Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Savico đã hoàn thành được 29,2% kế hoạch doanh thu và 21,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Savico tăng 4,1% so với đầu năm, lên mức gần 10.762,5 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 3.549,6 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 1.950,2 tỷ đồng, chiếm 18,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 7.736,7 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 4.616,2 tỷ đồng, chiếm 59,7% tổng nợ; khoản phải trả dài hạn khác gần 1.094,7 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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