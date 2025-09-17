Savvycom 'bắt tay' với Viettel IDC trong lĩnh vực được dự báo đạt khoảng 213,7 tỷ USD vào năm 2028

Theo các dự báo quốc tế, trí tuệ nhân tạo có thể đóng góp hơn 15 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế thế giới vào năm 2030. Song song đó, chi tiêu cho hạ tầng điện toán đám mây toàn cầu dự kiến đạt khoảng 213,7 tỷ USD vào năm 2028, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm trên 14%. AI và hạ tầng điện toán đám mây đang song hành, thúc đẩy chuyển đổi số toàn cầu và mở ra cơ hội hợp tác công nghệ mạnh mẽ.

Thách thức đặt ra là muốn khai thác tối đa sức mạnh của AI, doanh nghiệp cần có nền tảng điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu vững chắc để lưu trữ và xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, đồng thời phải có giải pháp phần mềm AI hiệu quả để chuyển đổi dữ liệu ấy thành giá trị kinh doanh. Nếu chỉ có hạ tầng mà thiếu ứng dụng AI thì dữ liệu bị bỏ phí, còn nếu chỉ có phần mềm mà thiếu nền tảng hạ tầng điện toán đám mây mạnh mẽ thì việc triển khai sẽ chậm và kém hiệu quả

Trong bối cảnh đó, ngày 16/09/2025 vừa qua, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MoU) giữa Viettel IDC và Savvycom đã chính thức diễn ra. Sự kiện đánh dấu bước phát triển chiến lược trong việc hợp tác toàn diện giữa hạ tầng công nghệ và giải pháp phần mềm, nhằm thúc đẩy ứng dụng AI tại Việt Nam và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Lần hợp tác này giữa Viettel IDC và Savvycom hướng đến việc giải quyết những bài toán cấp thiết của doanh nghiệp: nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng tốc quá trình chuyển đổi số, tối ưu vận hành sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng và thích ứng nhanh với các xu thế công nghệ mới, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo.

Tạo hệ sinh thái toàn diện từ hạ tầng đến ứng dụng

Viettel IDC hiện sở hữu hệ thống trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế ANSI/TIA-942-B:2017 Rated 3 cùng hệ sinh thái điện toán đám mây đa dạng, phục vụ hơn 25.000 khách hàng doanh nghiệp lớn trong nước và khu vực.

Trong khi đó, Savvycom có thế mạnh trong tư vấn công nghệ, phát triển phần mềm theo yêu cầu và triển khai giải pháp AI, với kinh nghiệm dày dặn trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ và sản xuất. Năng lực này đã được kiểm chứng qua hàng loạt dự án hợp tác với các tập đoàn toàn cầu như Vingroup, Samsung, Banktech (Úc), SCG (Thái Lan).

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Hưng, Giám đốc Chuyển đổi số, Công ty Cổ phần Savvycom, chia sẻ, trong hơn 16 năm qua, Savvycom đã bền bỉ theo đuổi sứ mệnh Đưa công nghệ đổi mới vào cuộc sống. Và để hiện thực hóa sứ mệnh ấy một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, Savvycom không thể thiếu sự đồng hành của các đối tác tin cậy.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MoU) giữa Viettel IDC và Savvycom

"Với hai mảnh ghép là hạ tầng đạt chuẩn quốc tế, giàu tiềm lực của Viettel IDC cùng năng lực tư vấn, thiết kế và triển khai giải pháp công nghệ AI chuyên sâu từ Savvycom, hai bên sẽ cùng nhau tạo ra một hệ sinh thái toàn diện, giúp doanh nghiệp trong nước và quốc tế tối ưu quy trình, tăng tốc độ chuyển đổi số, thích ứng nhanh với công nghệ mới và nâng cao năng lực cạnh tranh", ông Hưng cho hay.

Tại sự kiện, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Viettel IDC, cho biết: "Viettel IDC luôn hướng tới xây dựng hạ tầng số vững bền cho quốc gia, không chỉ phát triển trung tâm dữ liệu mà còn tập trung mạnh vào nền tảng điện toán đám mây"

Ông đặc biệt nhấn mạnh Viettel IDC hiện đang phát triển dựa trên nền tảng Openstack và đồng thời là đối tác chính thức của VMware (thuộc Broadcom) tại Việt Nam. Ông cũng chia sẻ thêm, công ty cũng đang tham gia xây dựng hệ thống cáp quang biển, với dung lượng ước tính là 18 Terabit/s, góp phần giảm chi phí kết nối quốc tế nhưng vẫn đáp ứng dung lượng lớn.

Ngoài ra, Viettel IDC đang trong quá trình mở rộng quy mô, trong đó có kế hoạch tìm kiếm đối tác chiến lược để đưa dịch vụ vươn lên các tầng cao hơn của chuỗi giá trị. Trong định hướng đó, Savvycom được đánh giá là một đối tác chiến lược tiềm năng. Hai bên sẽ cùng thường xuyên rà soát, đánh giá theo thời gian để không ngừng cải thiện, đạt hiệu quả tốt hơn trong tương lai."