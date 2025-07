SBT trở lại đường đua tăng trưởng, báo lãi vượt kỳ vọng

Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch năm

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất vừa được công bố, AgriS ghi nhận doanh thu thuần lũy kế gần 28.500 tỷ đồng trong niên độ 2024-2025, vượt 9% so với kế hoạch đề ra. Dù giảm nhẹ 1,8% so với cùng kỳ niên độ trước, doanh thu vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định trong dài hạn, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 18% giai đoạn 2020-2025. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 951 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và vượt 6% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 878 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ đường tiếp tục vượt 1 triệu tấn, trong đó, kênh nội địa chiếm 73% và kênh xuất khẩu chiếm 27%.

Trong niên độ 2024-2025, biên lợi nhuận trước thuế của AgriS đã được cải thiện nhờ kiểm soát các chi phí hiệu quả. Cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,2% so với niên độ trước. Đáng chú ý, chi phí lãi vay đã giảm 11,9%, xuống còn 1.520 tỷ đồng, chủ yếu nhờ chiến lược tái cấu trúc danh mục vay nợ, tận dụng mặt bằng lãi suất ổn định và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Tại thời điểm 30/06/2025, tổng tài sản của AgriS đạt 32.765 tỷ đồng. Các chỉ tiêu tài chính chủ chốt ghi nhận cải thiện tích cực, trong đó chỉ số thanh toán hiện hành tăng từ 1,22 lên 1,29, chỉ số thanh toán nhanh tăng từ 1,02 lên 1,06 và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 8%, tăng thêm 0,6% so với cùng kỳ.

Niên độ 2024-2025, AgriS tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đa ngành hàng với danh mục sản phẩm dinh dưỡng đa dạng có nguồn gốc từ thiên nhiên, mở ra triển vọng tăng trưởng mới trong cơ cấu doanh thu

Cổ phiếu SBT liên tiếp bứt phá, xác lập mức cao nhất trong gần tám năm

Giai đoạn từ đầu năm 2025 đến nay, SBT là một trong những cổ phiếu nổi bật nhất thị trường chứng khoán với mức tăng hơn 114% so với phiên đầu năm (02/01/2025), lọt top các cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE từ đầu năm. Trong những phiên giao dịch cuối tháng 07/2025, đà tăng tiếp tục được duy trì, đẩy thị giá chạm mức 24.950 đồng/cổ phiếu (phiên 28/07/2025), thiết lập mức đỉnh cao nhất kể từ tháng 08/2017.

Diễn biến giá và thanh khoản cổ phiếu SBT từ tháng 01/2025 đến tháng 07/2025 (Nguồn: CafeF)

Vốn hoá thị trường của doanh nghiệp vượt mốc 20.000 tỷ đồng. Thanh khoản 12 tháng duy trì ổn định với khối lượng giao dịch gần 2,3 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch trung bình hơn 33 tỷ đồng/phiên.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tổ chức ghi nhận xu hướng tăng, hiện dao động quanh mức 53%, so với khoảng 40% vào đầu niên độ, phản ánh mức độ quan tâm gia tăng đối với doanh nghiệp trong bối cảnh thực hiện các thay đổi chiến lược.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2021-2022, khi thị giá SBT chững lại ở mức 11.000 - 12.000 đồng, bà Đặng Huỳnh Ức My – hiện là Chủ tịch HĐQT AgriS, đã lên tiếng trấn an các Nhà đầu tư, khẳng định niềm tin vào sự tăng trưởng của cổ phiếu SBT: "Thời gian qua, thị trường chứng khoán biến động mạnh, chịu nhiều áp lực và rào cản ảnh hưởng đến cổ phiếu SBT. Tuy nhiên, khi thị trường ổn định hơn trong giai đoạn tới, cổ phiếu sẽ trở nên hấp dẫn hơn và nhà đầu tư sẽ nhận được kết quả vượt ngoài mong đợi, không phải những kết quả thường thấy."

Bà My chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT AgriS từ tháng 07/2024 sau khi kinh qua nhiều vai trò lãnh đạo cấp cao trước đó tại AgriS. Trong hơn một năm đảm nhận "ghế nóng", bà My đã dẫn dắt thực thi loạt quyết sách quan trọng, góp phần định hình lại nền tảng vận hành và mở ra định hướng tăng trưởng mới bền vững mới cho AgriS.

Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT AgriS khẳng định niềm tin vào đà tăng trưởng dài hạn của cổ phiếu SBT khi thị trường ổn định và chiến lược tái định vị phát huy hiệu quả

Kết quả kinh doanh duy trì tăng trưởng ổn định cùng với diễn biến tích cực của thị giá cổ phiếu đã phần nào củng cố cho những tuyên bố trước đây của Ban lãnh đạo AgriS. Điều này cũng phản ánh sự kỳ vọng lớn của thị trường đối với cổ phiếu SBT, một trong những cổ phiếu đầu ngành nông nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần hơn tới lộ trình nâng hạng và bước vào giai đoạn phân hóa đón nhận dòng vốn mới, các doanh nghiệp có nội lực vững mạnh và chiến lược phát triển bài bản như AgriS được dự báo sẽ tiếp tục là điểm sáng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.