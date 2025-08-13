SCB đóng cửa 4 phòng giao dịch tại Hà Nội từ cuối tuần tới

Ảnh minh họa

Các phòng giao dịch này gồm:

PGD Nguyễn Thị Định - Chi nhánh Cầu Giấy tại số 43 đường Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (Địa chỉ mới: số 43 Nguyễn Thị Định, phường Yên Hòa, TP Hà Nội);

PGD Lạc Long Quân - Chi nhánh Cầu Giấy tại số 113+113A Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (Địa chỉ mới: Số 113+113A Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, TP Hà Nội).

PGD Mỹ Đình - Chi nhánh Cầu Giấy tại số 24-A1 Đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội (Địa chỉ mới: Số 24-A1 Đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, TP Hà Nội);

PGD Ngô Thì Nhậm - Chi nhánh Hai Bà Trưng tại số 44 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (Địa chỉ mới: số 44 Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

SCB khẳng định, việc chấm dứt hoạt động của các phòng giao dịch trên không ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng. Đồng thời, mọi quyền lợi và giao dịch của khách hàng đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch khác của ngân hàng SCB.

Cách đây gần 3 năm, ngày 15/10/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng SCB.