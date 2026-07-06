Schneider Electric chi 3,1 tỷ USD mua lại một công ty phần mềm AI và dữ liệu công nghiệp

Củng cố vị thế dẫn đầu của Schneider Electric trong lĩnh vực AI công nghiệp

AI công nghiệp đang dần chuyển mình từ vai trò hỗ trợ phân tích sang thực thi vận hành, từ mô tả hoạt động hạ tầng công nghiệp đến khả năng đưa ra quyết định và hành động dựa trên dữ liệu. Xu hướng này đòi hỏi một nền tảng dữ liệu công nghiệp thống nhất, chuẩn hóa và hiểu ngữ cảnh vận hành, nhằm đảm bảo AI có thể được tin cậy và triển khai ở quy mô lớn.

Nền tảng điện toán đám mây (cloud-native) của Cognite kết hợp mô hình dữ liệu công nghiệp thống nhất cùng các năng lực AI tác nhân (Agentic AI) , giúp khách hàng triển khai AI trực tiếp trong vận hành nhà máy, quản lý tài sản, thực hiện các quy trình kỹ thuật và thiết kế. Ông Olivier Blum, Tổng Giám đốc Điều hành của Schneider Electric, cho biết: "Cognite đã xây dựng được một nền tảng AI dành cho các ngành công nghiệp, có khả năng biến dữ liệu vận hành phức tạp thành lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Thương vụ này sẽ tăng cường năng lực của AVEVA - công ty phần mềm công nghiệp của tập đoàn Schneider Electric tại những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của thị trường, đồng thời đưa Schneider Electric tiên phong định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của trí tuệ công nghiệp.

Tôi thực sự ấn tượng với đội ngũ công nghệ đẳng cấp thế giới của Cognite và tin tưởng rằng năng lực AI độc đáo của họ sẽ trở thành chất xúc tác quan trọng, giúp thúc đẩy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên toàn bộ danh mục giải pháp của Schneider Electric.

Tại Schneider Electric, chúng tôi luôn tin rằng chuyển đổi năng lượng cần được dẫn dắt bởi trí tuệ, trí tuệ được xây dựng trên nền tảng dữ liệu và AI chính là chìa khóa để khai mở tối đa giá trị của dữ liệu đó. Điều này cũng tương tự cho các hoạt động vận hành trong chế biến và sản xuất, nơi dữ liệu được đặt trong đúng ngữ cảnh vận hành và khai thác bởi AI để nâng cao hiệu quả, tối ưu hóa hoạt động và thúc đẩy các kết quả phát triển bền vững.”

Thông qua việc tích hợp Cognite vào Schneider Electric và AVEVA, chúng tôi đang kết hợp nền tảng quản lý năng lượng và tự động hóa toàn diện hàng đầu thế giới với các năng lực phần mềm công nghiệp và AI tiên tiến, tạo nên một hệ sinh thái thông minh ngay từ nền tảng cốt lõi. Chúng tôi không chỉ kết nối các hệ thống với nhau mà còn giúp chúng có khả năng nhận biết, thích ứng và tự đưa ra hành động dựa trên dữ liệu. Đó chính là tương lai của trí tuệ công nghiệp.

Cognite - nền tảng dữ liệu và AI công nghiệp đang tăng trưởng mạnh

Được thành lập năm 2017, Cognite hiện có hơn 800 nhân viên tại châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương, chuyên phát triển các nền tảng dữ liệu và AI thuần đám mây (cloud-native). Công nghệ của Cognite cho phép tích hợp và chuẩn hóa các nguồn dữ liệu công nghiệp phức tạp thông qua mô hình dữ liệu hợp nhất và biểu đồ tri thức, tạo nền tảng cho các hoạt động phân tích nâng cao và các ứng dụng AI dành cho những ngành công nghiệp thâm dụng vốn cao. Trong năm 2025, Cognite ghi nhận doanh thu thường niên vượt 170 triệu USD, với mức tăng trưởng 36% ARR bookings và tốc độ ứng dụng mạnh mẽ của nền tảng AI Atlas.

Thương vụ này sẽ mở rộng năng lực cho nền tảng trí tuệ công nghiệp CONNECT của AVEVA, đồng thời củng cố vị thế của nền tảng như một giải pháp hàng đầu về trí tuệ công nghiệp toàn diện, hỗ trợ xuyên suốt vòng đời công nghiệp từ thiết kế, xây dựng, vận hành đến tối ưu hóa.

Sự phù hợp chiến lược mạnh

Kiến trúc mở và khả năng mở rộng của Cognite, khi kết hợp với các năng lực của nền tảng trí tuệ công nghiệp CONNECT, cho phép các giải pháp phân tích dữ liệu và AI công nghiệp khai thác dữ liệu xuyên suốt vòng đời tài sản, đồng thời tận dụng hiệu quả các hệ sinh thái dữ liệu và các khoản đầu tư công nghệ hiện hữu của khách hàng. Sự kết hợp này sẽ mở rộng năng lực của CONNECT với khả năng ngữ cảnh hóa dữ liệu trên quy mô toàn doanh nghiệp cùng các công nghệ AI tác nhân (agentic AI) tiên tiến.

Các công nghệ cốt lõi của Cognite sẽ đóng vai trò là nền tảng dữ liệu và AI quan trọng trong hệ sinh thái CONNECT:

Nền tảng dữ liệu công nghiệp (Industrial Data Foundation): Giải pháp Cognite Data Fusion cùng biểu đồ tri thức cho phép tích hợp, mô hình hóa và ngữ cảnh hóa dữ liệu kỹ thuật, dữ liệu vận hành và dữ liệu doanh nghiệp ở quy mô lớn.

Nền tảng AI (AI Platform): Atlas AI mang đến các năng lực mô hình hóa tiên tiến, AI tạo sinh (Generative AI) và AI tác nhân (Agentic AI), giúp tự động hóa các quy trình công nghiệp, đồng thời đẩy nhanh và nâng cao chất lượng quá trình ra quyết định.

Cùng nhau, Cognite và AVEVA sẽ tạo nên một nền tảng hợp nhất, được xây dựng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của trí tuệ công nghiệp dựa trên AI.

Điều khoản giao dịch và các bước tiếp theo

Theo thỏa thuận đã ký kết, Schneider Electric sẽ mua lại 100% cổ phần của Cognite thông qua giao dịch thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Việc hoàn tất thương vụ vẫn phải đáp ứng các điều kiện thông lệ, bao gồm việc nhận được các phê duyệt cần thiết từ cơ quan quản lý. Dự kiến giao dịch sẽ hoàn tất trong những quý tới. Sau khi hoàn tất, Cognite sẽ được tích hợp vào AVEVA và kết quả kinh doanh của công ty sẽ được hợp nhất vào mảng Tự động hóa Công nghiệp của Schneider Electric.