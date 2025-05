SCIC lần thứ 3 "vỡ kế hoạch" thoái vốn Domesco

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) mới đây ra văn bản thông báo về việc huỷ chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã: DMC) thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Cụ thể, đến 16h ngày 29/4/2025, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia và nộp tiền cọc mua chào bán cạnh tranh, tuy nhiên trên hệ thống chào bán cạnh tranh của HoSE ghi nhận không có nhà đầu tư tham gia đăng ký chào bán cạnh tranh. Theo quy định, cuộc chào bán cạnh tranh này không đủ điều kiện để tổ chức chào bán cạnh tranh và do vậy cuộc chào bán cạnh tranh được coi là không thành công.

Theo kế hoạch, SCIC muốn bán đấu giá công khai gần 12,1 triệu cổ phiếu DMC, tương đương 34,71% vốn điều lệ của Domesco, với giá khởi điểm là gần 1.531,5 tỷ đồng/lô cổ phần, tương đương khoảng 127.046 đồng/cổ phiếu.

Đây đã là lần thứ 3 cổ phiếu DMC bị “ế” đấu giá. Lần gần nhất cuộc đấu giá này “đổ bể” là vào tháng 2/2025 do không có nhà đầu tư tham gia, giá khởi điểm cho mỗi cổ phần tại lần đấu giá này rơi vào khoảng 127.046 đồng/cp. Năm 2019, SCIC cũng từng thất bại trong việc bán toàn bộ 34,71% vốn doanh nghiệp dược này do không có nhà đầu tư tham gia. Giá khởi điểm cho mỗi cổ phần là 119.600 đồng/cp, tương ứng số tiền để mua trọn lô cổ phần lên đến hơn 1.440 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm cũng cao hơn nhiều so với thị giá DMC thời điểm đó.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DMC trong quãng đi ngang quanh vùng 62.000 đồng/cp sau nhịp hồi phục từ đáy hồi đầu tháng 4/2025. Hiện, thị giá đang giao dịch ở mức 62.300 đồng/cp. Như vậy, mức giá khởi điểm lần đấu giá này đưa ra cao gấp đôi so với giá trị trường.

Theo tìm hiểu, Domesco được thành lập tháng 5/1989, chuyên nghiên cứu phát triển, sản xuất, tiếp thị và kinh doanh dược phẩm, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, thực phẩm chức năng, nước uống tinh khiết và thức uống từ dược liệu,… Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm - thực phẩm chức năng, vật tư y tế, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho toàn dân.

Domesco hiện có vốn điều lệ hơn 347 tỷ đồng và vốn hóa thị trường 2.160 tỷ đồng. Ngoài cổ đông Nhà nước, Abbott Laboratories đang nắm quyền chi phối hơn 51% cổ phần tại doanh nghiệp này. Với cục diện như hiện nay, “gã khổng lồ” đến từ Mỹ có lẽ là “vị khách” khả dĩ nhất tham gia đợt đấu giá. Tuy nhiên, mức giá cao ngất ngưởng có thể là rào cản trong thương vụ này.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2025, Domesco ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 469 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 47 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện quý 1/2024.

Đối với SCIC, theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024, SCIC đạt hơn 12.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 2,2 lần năm trước và hoàn thành vượt kế hoạch năm. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục của SCIC kể từ khi hoạt động. Kết quả năm 2024 đạt được góp phần hoàn thành 5/6 chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, ROE, ROA theo đúng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 của SCIC.